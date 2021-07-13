台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放

為配合中央政策，台中市7月13日起部分場所微解封。(示意圖/Getty Images) 為配合中央政策，台中市7月13日起部分場所微解封。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央宣布全國三級警戒延長至7月26日，但部分場域可「微解封」。對此，台中市政府宣布採「階段式開放」措施，適度鬆綁部分場域，包含私人運動場館、市立學校戶外操場、藝文場館、圖書館、電影院和夜市等。

新北市7/13起「微解封」 九份、猴硐、碧潭等風景區、9條步道降載開放

電影院：

台中市政府新聞局依防疫指示事項及傳染病防治法相關規定，宣布「全市電影片映演場所自明日起應遵守相關防疫措施，恢復營業」；籲請業者及市民配合電影片映演場所的防疫規範，同時加強查察，如查有違反相關防疫措施者，將予裁處。

新聞局表示，配合全國逐步解封政策，已按照中央流行疫情指揮中心及文化部相關指引訂定相關防疫規範，例如全程佩戴口罩、量測體溫、實聯制、梅花座或間隔座、每一場次進場前、散場後清潔消毒、全面禁止飲食（包含影廳內、影廳外等待區、戶外空間）等防疫措施。

夜市：

市府表示，配合中央指引，進行夜市首波「穩健解封」，台中市共有33處夜市，到12日為止，共收到17件申請恢復營業案， 包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳夜市等。

市府指出，在收到夜市提出的申請案後，依法先會勘、審核、強化查核，也請夜市管委會或負責人要求所轄攤商遵守各項防疫規定，禁止「餐飲內用」、「試吃活動」、「邊走邊吃」，並請民眾配合相關規定，保護自己、保護他人。

私人運動場館、公有運動場所：

為兼顧防疫安全及民眾運動需求，台中市政府運動局適度放寬私人室內、外運動場館(健身房、運動中心、運動訓練班、網球館、羽球館、籃球館、瑜珈館)及高爾夫球場，另公有運動場所(含國民運動中心、港區運動公園)除操場、步道外，原則仍配合三級警戒關閉至7月26日，以落實防疫政策。

運動局表示，台中市依據教育部體育署公告「競技及休閒運動場館業防疫管理措施」適度開放，包括商業登記凡屬「競技及休閒運動場館業」的私人室內、外運動場館及高爾夫球場，但各場館的附屬設施如淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱、交誼廳等不開放，且教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩一次。

運動局說明，非屬此次體育署公告適度開放對象者，包含游泳池、保齡球館、撞球館等類似場所，仍應依三級警戒延長關閉至7月26日。

公園：

公園部分則採「開放場域，不開放設施」原則，第一階段開放「望高寮夜景公園」及全市公園綠地廣場園道及公廁，讓民眾適度透氣。

為避免增加傳染風險，建設局長陳大田指出，公園綠地廣場園道內其他相關接觸性設施（含運動設施、體健設施、涼亭、兒童遊戲場、特定運動場域、籃球場等）、高美濕地遊客中心、中央公園遊客中心、后里森林園區內的四口之家及清水鬼洞仍暫停開放。

建設局提醒民眾於公園透氣時要遵守相關防疫規定，由於現在仍為3級警戒期間請勿群聚，違反者依「傳染病防治法」規定，將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，未配戴口罩者則處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

市立各級學校：

在各市立學校校園戶外操場部分，即日起，依各校原訂的學期中平日開放時間，但是各式球類運動場地、兒童遊戲場、室內場館、廁所及各校代管學校預定地上的相關運動設施等，仍維持暫停開放。

教育局提醒，民眾進出校園時，仍應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，落實戴口罩、實聯制登記、自主健康管理、保持室外社交距離1公尺、禁止飲食、避免團體活動及聚會等。

藝文場館、圖書館：

台中市政府文化局配合調整部分場館服務措施，針對所轄中心、纖維館及文學館展覽空間將採預約制，開放民眾參觀；而圖書館則設置單一窗口提供民眾借書及還書，同時延續書香便利送2.0書籍宅配到府服務。

文化局表示，市府所屬藝文場館展覽空間將採「預約制」開放民眾參觀，包含大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心、纖維工藝博物館和台中文學館，每個參觀時段為2小時，各時段容留人數不超過100人，請民眾依照預約時段到場，逾時不保留，相關預約訊息請上文化局官網(查詢。

文化局進一步說明，每個參觀時段結束後會進行清場及消毒，為避免群聚，各項教育推廣活動、定時導覽均暫不辦理，亦不開放兒童展廳或各種穿戴、觸控式展示設施。為落實防疫，各藝文場館採單一出入口管制，民眾需全面佩戴口罩、量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，參觀時也需維持1.5公尺社交距離且全面禁止飲食。

另外，圖書館方面，文化局表示，明日起各圖書館仍維持閉館，不開放讀者進入，但設置「單一窗口」讓民眾可以取預約書，每周二至周日上午8時30分至下午5時30分提供服務，並恢復圖書通閱物流，讀者透過館藏查詢系統可跨館預約書籍，並就近前往各分館取書、還書，而台中市立圖書館總館也將延續「書香便利送2.0」服務，民眾可申請書籍宅配到府。

提醒讀者，取書時需配合中央疫情指揮中心防疫規範，並依照館方通知的分流時段前往。此外，各圖書館也貼心準備精選書袋，書袋內容包括兒童繪本、文學小說以及各式各樣生活風格主題的閱讀書籍提供民眾借閱。更多訊息請上中市圖官網查詢。

觀光景點：

中市政府觀光旅遊局配合中央流行疫情指揮中心政策，部分場域有條件開放，設施暫停開放，細節如下：

登山步道：

大坑1號至5號、5-1號、6號至8號、大肚萬里長城、龍井竹坑南寮、烏日知高圳、潭子新田等13條步道開放，但步道附屬之涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。 自行車道：后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊(1K~3K路段施工封閉)、潭雅神綠園道等3條自行車道開放，但沿線之涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。 大甲鐵砧山雕塑公園：開放雕塑公園，但範圍內涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。 大安濱海樂園：開放堤防及陸域，但區內的涼亭、平台、沙灘、游泳池及水域維持暫停開放。

此外，考量谷關七雄屬中級山岳，攀登為高強度運動，過程需深度呼吸，恐難以符合依現行防疫指引「出門需佩戴口罩」之規範，2021谷關七雄登山活動至110年7月26日仍暫停辦理，活動時間延長至110年11月28日(原至10月31日止)。

防疫當前，觀旅局呼籲防疫期間請減少外出，請民眾務必配合防疫相關管制措施，避免不必要的旅遊群聚活動接觸，出門全程佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離。