日本再捐台灣AZ疫苗100萬劑•預計7/15送出　外交部感謝日方3度供台疫苗•祝福東京奧運成功

日本無償提供給台灣第2批阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗113萬劑，7月8日載運疫苗的飛機從東京成田機場起飛，下午運抵... 日本無償提供給台灣第2批阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗113萬劑，7月8日載運疫苗的飛機從東京成田機場起飛，下午運抵台灣。（駐日代表處提供）中央社檔案照片

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本外務大臣茂木敏充今天(13日) 在例行記者會上宣布，再追加提供阿斯特捷利康（AZ）疫苗給台灣，預計15日送出。這將是日本第3度提供AZ疫苗，3批合計337萬劑。

茂木表示，日本對外提供疫苗，至今已提供給台灣、東南亞國家。基於請託，經過研議的結果，日本決定追加提供給印尼、越南、台灣各100萬劑AZ疫苗，預計7 月15日送出。這些AZ疫苗都是在日本製造的。

日本6月4日無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，這是日本首度對海外提供疫苗；7月8日, 日本又追加提供台灣113萬劑AZ疫苗。

針對日本外務大臣茂木敏充13日宣布，將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情，我外交部代表政府及人民再次表達由衷謝意。

外交部表示, 這是日本政府繼上（6）月4日捐贈124萬劑疫苗及本月8日捐贈113萬劑疫苗之後，日本對我國進行第三批援助，與前二批合計，共捐贈我方超過330萬劑疫苗。

全球疫情尚未停歇，日本面臨自身疫情嚴峻之際，仍三度宣布援贈台灣疫苗，持續以實際行動有效馳援，力挺台灣對抗疫情。日本溫暖的友誼與關鍵協助在台灣國內引起熱烈迴響，總統蔡英文多次透過推特致謝，台灣人民也相繼發聲感謝日本。

日本捐贈大量疫苗增加我國國民接種機會，保護我國民生命及健康，進而增強台灣對抗疫情的信心及力量，我國全國上下及各界人士均永銘在心。相信在台日雙方齊心協力之下，定能有效克服疫情蔓延，早日恢復正常生活並深化台日雙方各項合作交流。

台日友誼堅毅不移，外交部再次感謝自由民主夥伴的溫暖協助及鼎力支持，我方願與日本心手相連、一起加油，為根除病毒共同奮戰。台灣衷心祝福日本戰勝疫情挑戰，並祝福即將舉辦的東京奧運會順利成功、台日雙方情誼地久天長。

台灣與日本共享自由、民主等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，在需要時候，彼此馳援，友誼難能可貴。我國將在此堅實基礎上繼續深化台日友誼，並促進雙方合作夥伴關係在穩定中不斷發展。