台灣新媒藝術家黃心健VR《輪迴》坎城影展奪大獎　9月全球巡演、10月返台亞洲首映

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣新媒藝術家黃心健VR 作品《輪迴》上集於坎城影展奪下最佳 VR 故事大獎，將於9月起全球巡演，10月回台灣亞洲首映。

黃心健 VR 作品《輪迴》上集（Samsara Ep.1），於 12 日奪下法國坎城電影市場展 Cannes XR 單元最佳 VR 故事（Best VR Story）大獎，這也是黃心健繼三月拿下美國 SXSW 西南偏南影展「虛擬劇場」項目評審團最大獎後，再獲國際獎項肯定。

黃心健在臉書表示，感謝坎城評審團的肯定與鼓勵，很榮幸能夠得到最佳VR敘事大獎。也感謝 國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University 、 文化內容策進院 Taiwan Creative Content Agency 與VR 體感劇院 VR FILM LAB 的全力支援，才能讓《輪迴》得以順利地製作完成。由衷感謝所有參與製作《輪迴》的幕前、幕後製作人員，一起讓來自於台灣精彩VR作品，再次讓世界看見。

黃心健說明，《輪迴》劇情著重生態、科技、資源分配與戰爭等議題，是一段人類自核毀滅後逃離地球的故事。殘存的人類嘗試在無垠的星際中，尋找下一個可以賴以生存的新星球，並以人工方式進化成一種新的生命體。但許多年過去了，人們漸漸發現其實自己永遠到不了夢想中的全新星球，他們只不過是在另一個時代，以不同的生命形式，一遍遍地返回地球。

黃心健反思深刻反思生命哲理，並應用所謂「具身認知」的抽象概念，以此讓觀眾轉換到不同的肉體中，進而以全新的視角來體驗《輪迴》上集片中的世界觀。

文策院表示，《輪迴》(上集) 透過容積擷取系統（V olumetric Capture）無死角拍攝動態畫面， 以最新的體感科技呈現豐富的臺灣在地元素。 作品還增加讓觀眾自行控制的虛擬手臂， 給觀眾不同以往的互動體驗。

法國坎城影展為當今全球最具影響力的三大影展之一，其中市場展Cannes XR 單元是坎城影展專為虛擬實境影業市場所打造的展銷平臺，今年疫情考量，Cannes XR 單元與 VR 線上內容平台 VeeR 合作，特別在虛擬場館 MOR中打造大型的影展會場。

完整版《輪迴》預計將於今年9月起展開全球巡演，亞洲首映將於10月高雄登場。