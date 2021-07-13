掌握水質變化 全臺灣農業試驗改良場提供灌溉用水檢測服務

利用鈉含量適當的地下水進行灌溉可有助著色及生產高品質蓮霧。(圖片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供) 利用鈉含量適當的地下水進行灌溉可有助著色及生產高品質蓮霧。(圖片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）你種的植物喝對水了嗎？為瞭解灌溉水品質變化，並及時的給予相對應的調整，行政院農業委員會高雄區農業改良場籲請農友，每半年檢測1次農用灌溉水，農業委員會所屬的各區農業改良場皆提供農民免費的灌溉用水的水質檢測服務，農民可多加運用，以利農作物生產品質提升。

高雄場說明，目前全臺各個農業試驗改良場除了提供土壤檢測服務外，亦免費提供灌溉用水的水質檢測。農友可將灌溉水裝入乾淨的保特瓶中，就近送至各農業試驗改良場所進行分析，了解灌溉水的酸鹼度、電導度及各項礦物元素含量，更能清楚掌握農用灌溉水資訊。

依據農委會訂定的灌溉水質標準，適於灌溉使用的水質其pH值應介於6-9之間、電導度小於0.75mS/cm，以及鈉吸著率小於6.0。另外，建議一般作物的灌溉水，其鈉含量需低於30ppm，耐鹽作物之灌溉水則小於80ppm為佳。

高雄場戴順發場長表示，灌溉的目的為提供作物維持生理運作及幫助養分吸收，給予作物合適的灌溉水，有助於土壤及作物健康，及生產高品質的農產品。而農業生產所使用的水，包括雨水、河水及地下水等，其來源不一樣，性質也有所不同，而不同的作物或灌溉模式，對於水源品質的需求亦不同。例如，部分地區的地下水源因流經鈣、鎂含量較高的土層母質，其鈣、鎂含量相對也偏高，當使用於設施滴灌系統時，易造成管路阻塞而減低供水(肥)效能。

▲灌溉水基本參數可經由市售簡易式酸鹼度計及電導度計初步判斷。(照片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)