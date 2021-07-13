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7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/13 14:30
第三輪疫苗接種意願登記開放所有18歲以上一般民眾， 意願登記時間從今早9點至19日下午5點截止。 (示意圖/Getty Images)

第三輪疫苗接種意願登記開放所有18歲以上一般民眾， 意願登記時間從今早9點至19日下午5點截止。 (示意圖/Getty Images)

14:30更新

10:15首發

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內COVID-19疫苗預約平台意願登記實施對象再擴大，今（13）日上午開放第9類（19至64歲高風險、罕見疾病及重大傷病者）,以及民國92年（含）以前出生者意願登記，疫苗種類可以選擇AZ或莫德納，也可以複選。

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指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午於全國防疫會議會後記者會中公布，第三輪疫苗接種意願登記開放所有18歲以上一般民眾， 意願登記時間從今早9點至19日下午5點截止。

行政院政務委員唐鳳下午在疫情記者會表示，截至下午1點，今日開放的第三輪18至49歲族群已有167萬8千多人意願登記成功。

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打

國內COVID-19疫苗預約平台13日上午開放「18歲以上」意願登記。（圖取自公費疫苗預約登記網頁1922.gov.tw）

指揮中心提醒， 民眾可以直接前往1922.gov.tw網站意願登記，也可下載健保快易通App登記。（iOS下載Android下載），完成意願登記後，7月16日至7月18日將陸續以簡訊通知符合資格的民眾；收到簡訊者，才能進行預約。本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
新冠疫苗
COVID-19疫苗預約平台意願登記

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