臺灣微解封！林務局開放部分森林育樂場域 國家森林遊樂區採電子門票入園

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒再延長至7月26日有條件鬆綁戶外場域，林務局將自今(13)日起開放91條自然步道、53條林道、14處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區，室內展示教育場館、軌道設施、山屋與通舖型住宿設施，以及自然保護區域仍暫不開放。

林務局原於7月8日發布新聞稿宣布，預計開放120條自然步道、81條林道、17處國家森林遊樂區，但也附帶說明各步道場域開放需與當地相關部落社區協調，尊重在地意願，並視各地疫情管制狀況動態調整。該局經近日持續與相關部落社區協商，加以部分縣市政府、區鄉公所依據傳染病防治法第37條第1項第6款公告其境內旅遊景點、步道、園區等，持續暫停開放至7月26日。

林務局暫停開放鎮西堡巨木群步道、桶后越嶺步道、紅石步道等54條自然步道，大鹿林道本線、雙龍林道、延平林道等28條林道。太平山、內洞及觀霧等3處國家森林遊樂區，自7月13日起開放區域調整為91條自然步道、53條林道及14處國家森林遊樂區，民眾仍可在防疫期間出門透透氣、親近山林。

林務局表示，13日開放的各森林育樂場域將實施遊客人數總量管制，森林遊樂區入園人數降為原承載量的四成，到達人數上限後將採一出一進，大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載五成。入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，將婉拒入園，遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，用餐完畢即應佩戴口罩。

▲東眼山園區可眺望雲海。(東眼山自然教育中心提供)

林務局提醒，疫情期間為減少遊客與售票人員直接接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價與東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等國家森林遊樂區免收停車費優惠，安全又省錢。

大家可使用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站或是Klook、KKDAY等線上通路購買。民眾出遊如途經部落社區，應尊重當地的防疫原則，未經同意切勿隨意進入，出發前請充分收集資訊，謹慎規劃行程，友善對待當地部落環境及野生動植物，同時考量其他使用者與場域工作人員之安全。

各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至局網查詢，並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。