長時間久坐肩頸緊繃？　中醫「小扁針」有效治療

【健康醫療網／記者曾正豪報導】65歲鄭先生，長期低頭滑手機使用電腦，數年前開始頸部僵硬，抬頭及低頭困難，頸部肌肉壓痛，連帶肩關節也緊繃，屈伸活動受限，時常頭暈頭痛，晚上難入眠，也睡得不安穩，導致白天疲累不堪而影響正常生活，就醫發現肩關節周圍軟組織沾黏，經每週施以一次小扁針療法，搭配服用舒筋活絡的科學中藥，三週後肩頸部緊繃痠痛明顯改善

生活型態緊繃 中醫屬於勞損

奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝指出，這種因長期生活緊張、姿勢不良和氣血筋骨活動失調而引起的慢性頑固性痠痛，在中醫屬於勞損的範圍。當人體因為長期姿勢不良，過度使用肌肉，或者因扭拉傷、跌倒撞傷，以致於人體各處肌肉韌帶損傷，造成急、慢性發炎，導致微細血管及組織液滲出。

當人體來不及將這些液體吸收回去時，就會造成局部的軟組織沾黏，這些沾黏的地方，就會因為氣血阻塞不通而痠痛，嚴重時則會造成關節活動困難，如：五十肩、網球肘、下背痛、膝關節炎等。

小針刀治療法 疏通氣血關節

任東輝主任解釋，小針刀鬆解術就是直接鬆解沾黏處，疏通氣血，恢復關節運動功能，但需注意，如有高血壓、糖尿病、冠心病者、懷孕或是凝血功能不全等民眾，需由醫師評估是否適合小針刀療法；小扁針（又叫小針刀）是將一般針灸針的針尖改為寬度0.45mm的扁形刀刃，融合「針」與「刀」兩者特色及優點，利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和治療。

衛生福利部認定安全有效 這些症狀可治療

衛生福利部所認定小針刀是有效且安全的治療方法。任東輝主任指出，可以治療坐骨神經痛、腰痠背痛、手腳麻木、膏肓痛、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、關節炎、各種筋骨痠痛新傷、舊傷、西醫建議開刀治療或長期治療但效果不佳之痠痛，皆可做小針刀鬆解術。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50668

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