台北市電影院微解封　7/13日起每場次上限100人、預售票優先、採梅花座

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市的電影院從明（13）日起微解封 ，台北市觀傳局今（12）日表示， 電影院需以預售票方式銷售票券為優先，每廳進場人數以100人為上限，觀眾須全程配戴口罩和禁止飲食等。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（COVID-19）疫情記者會，觀光傳播局長劉奕霆說明電影院微解封政策，電影院業者必須遵照微解封三點指示，包括第一點電影院從業人員健康管理、環境消毒清潔，第二點觀眾觀影現場管理，以及第三點影廳內座位安排、觀眾數及開放廳數。

電影院從業人員健康管理、環境消毒清潔部分，每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒；執行清潔消毒的工作人員應該穿戴完整防護裝備。

另外，觀眾觀影現場管理，以預售票方式銷售票券為優先，全面配戴口罩，電影院室內戶外及等候區全面禁止飲食，販賣部停止販售食物，避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置，落實實聯制，觀眾購票進出場，均須保持安全社交距離。

在影廳內座位安排，觀眾數及開放廳數，座位應採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，每廳進場人數以100人為上限，電影院總廳數12個以下，同時段可開放3個影廳；13個影廳以上的電影院，以開放總廳數1/4為上限 。