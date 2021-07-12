富邦金控前6月稅前淨利1,026.02億元 首度上半年突破一千億元大關

富邦金控2021年6月雖認列一次性未分配盈餘稅款21.4億元
截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控55.76%股權，
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2021年6月稅後淨利為93.77億元，
較去年同期成長245%，累計前6月稅後淨利657.06億元， 較去年同期成長181%，主要受惠於資本市場操作表現良好。6月 份台灣股市反映歐美復甦商機，當月大盤指數緩步上揚， 富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，帶動人壽淨值逾5, 700億元創歷史新高，淨值比率高於10%，RBC初估超過30 0%，資本水準維持良好。債市投資方面， 持續利用美債自年初利率反彈與第二季盤整時期， 於利率上緣期間積極增加債券部位，提高整體經常性收益。 本月份台幣走勢趨於平穩，受惠於境內經常性避險成本(CS)仍維 持低檔(10-30bp)，累積上半年匯兌損益與避險成本， 大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升。 富邦人壽累計前6月合併初年度保費收入(First Year Premium)達938億元，較去年同期上升17%， 合併總保費收入(Total Premium)達2,711億元，台灣業績預估排名業界第二。 因應新冠肺炎疫情持續蔓延，富邦人壽善盡企業社會責任， 持續與產險攜手合作，積極推廣防疫保單及疫苗險以守護國人健康， 今年累計受理件數已達近百萬件。另呼籲全民「Stay Home、Stay Health」，自5/26起已全面施行視訊投保及線上理賠服務 ，透由視訊投保、網路投保等二大零接觸遠距工具， 持續補強自身與家庭的保障防護網。富邦經營海外人壽業務有成， 績效顯著提升，其中韓國子公司累計前6月初年度保費及總保費各2 74億元及345億元，年成長達50%及40%， 主要來自銀保通路業績表現亮眼，此外，退休金業務持續成長， 穩居市場第二。韓國子公司於6月已完成現金增資韓圜4,580億 (約台幣120億)，以利業務之開拓， 增資後富邦人壽持股比例由原62%提高至77%。
- 台北富邦銀行2021年6月稅後淨利14.54億元，
累計上半年稅後淨利93.87億元， 今年以來存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加， 累計利息淨收益較去年同期成長6%；全球投資市場熱絡， 基金股權商品及投資型保單銷售強勁成長， 帶動財富管理商品銷量較同期成長，同時因應放款擴張，本月提存近 4.5億呆帳準備；防疫期間加強線上服務獲客及促動零接觸消費， 截至上半年流通卡及簽帳金額分別較去年同期成長13%及15%， 表現優於整體市場。2021年6月底逾放比率為0.20%， 備抵呆帳覆蓋率為634.3%，資產品質維持穩健。
- 富邦產險2021年6月稅後淨利9億元，較去年同期成長165%
，累計稅後淨利 42.55億元，較去年同期成長63%。 在業務方面表現仍受到疫情影響，防疫保險商品持續熱賣，整體6月 簽單保費收入54.08億元，較去年同期大幅成長19.6%， 其中健康傷害險單月成長更高達170.4%， 此外在個人綜合火險推動上亦有良好成效，單月成長率達11.5% 亮麗表現；累計前6月簽單保費收入263.51億元， 較去年同期大幅成長10.3%，簽單市佔率25.2%， 蟬聯市場龍頭。
- 富邦證券2021年6月稅後淨利8.94億元，累計稅後淨利36
.88億元，較去年同期大幅成長136%。台股6月量能續強， 加權指數持續走升，富邦證經紀業務累計市佔率突破6%，6月金融 交易獲利回升，整體經紀、財管、 承銷及金融交易等各業務獲利皆較去年同期顯著成長。
表格: 富邦金控及各主要子公司2021年6月份稅後淨利
|
單位：百萬
|
2021
|
2020
|
6月
|
1-6月
|
6月
|
1-6月
|
富邦金控
|
12,870
|
87,661
|
3,035
|
37,284
|
每股稅後盈餘(元)
|
0.97
|
8.29
|
0.01
|
3.36
|
|
|
富邦人壽
|
9,377
|
65,706
|
2,720
|
23,375
|
台北富邦銀行
|
1,454
|
9,387
|
1,912
|
9,852
|
富邦產險
|
900
|
4,255
|
339
|
2,606
|
富邦證券
|
894
|
3,688
|
572
|
1,563
註：截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控55.76%股權，