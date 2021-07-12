富邦金控前6月稅前淨利1,026.02億元 首度上半年突破一千億元大關

富邦金控2021年6月雖認列一次性未分配盈餘稅款21.4億元 ，自結稅後淨利仍達128.70億元，較去年同期大幅成長324 %。累計今年前6月稅前淨利已突破一千億元大關，達1,026. 02億元，前6月稅後淨利達876.61億元， 較去年同期大幅成長135%，每股盈餘(EPS)為8.29元， 續居金控每股獲利王寶座。富邦金控前6月稅後淨利及每股稅後盈餘 均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 6月獲利同步寫下歷史新高，其中，金控主要獲利引擎富邦人壽前6 月稅後淨利已超越去年全年獲利！富邦產險6月單月獲利創下單月歷 史新高紀錄； 富邦金控及子公司富邦人壽單月獲利亦創下歷年同期新高。富邦金控 6月底合併淨值約8,430億，普通股每股淨值達75.15元。

截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控55.76%股權， 而富邦金於6月認列日盛金投資收益2.4億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2021年6月稅後淨利為93.77億元， 較去年同期成長245%，累計前6月稅後淨利657.06億元， 較去年同期成長181%，主要受惠於資本市場操作表現良好。6月 份台灣股市反映歐美復甦商機，當月大盤指數緩步上揚， 富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，帶動人壽淨值逾5, 700億元創歷史新高，淨值比率高於10%，RBC初估超過30 0%，資本水準維持良好。債市投資方面， 持續利用美債自年初利率反彈與第二季盤整時期， 於利率上緣期間積極增加債券部位，提高整體經常性收益。 本月份台幣走勢趨於平穩，受惠於境內經常性避險成本(CS)仍維 持低檔(10-30bp)，累積上半年匯兌損益與避險成本， 大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升。 富邦人壽累計前6月合併初年度保費收入(First Year Premium)達938億元，較去年同期上升17%， 合併總保費收入(Total Premium)達2,711億元，台灣業績預估排名業界第二。 因應新冠肺炎疫情持續蔓延，富邦人壽善盡企業社會責任， 持續與產險攜手合作，積極推廣防疫保單及疫苗險以守護國人健康， 今年累計受理件數已達近百萬件。另呼籲全民「Stay Home、Stay Health」，自5/26起已全面施行視訊投保及線上理賠服務 ，透由視訊投保、網路投保等二大零接觸遠距工具， 持續補強自身與家庭的保障防護網。富邦經營海外人壽業務有成， 績效顯著提升，其中韓國子公司累計前6月初年度保費及總保費各2 74億元及345億元，年成長達50%及40%， 主要來自銀保通路業績表現亮眼，此外，退休金業務持續成長， 穩居市場第二。韓國子公司於6月已完成現金增資韓圜4,580億 (約台幣120億)，以利業務之開拓， 增資後富邦人壽持股比例由原62%提高至77%。 台北富邦銀行2021年6月稅後淨利14.54億元， 累計上半年稅後淨利93.87億元， 今年以來存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加， 累計利息淨收益較去年同期成長6%；全球投資市場熱絡， 基金股權商品及投資型保單銷售強勁成長， 帶動財富管理商品銷量較同期成長，同時因應放款擴張，本月提存近 4.5億呆帳準備；防疫期間加強線上服務獲客及促動零接觸消費， 截至上半年流通卡及簽帳金額分別較去年同期成長13%及15%， 表現優於整體市場。2021年6月底逾放比率為0.20%， 備抵呆帳覆蓋率為634.3%，資產品質維持穩健。 富邦產險2021年6月稅後淨利9億元，較去年同期成長165% ，累計稅後淨利 42.55億元，較去年同期成長63%。 在業務方面表現仍受到疫情影響，防疫保險商品持續熱賣，整體6月 簽單保費收入54.08億元，較去年同期大幅成長19.6%， 其中健康傷害險單月成長更高達170.4%， 此外在個人綜合火險推動上亦有良好成效，單月成長率達11.5% 亮麗表現；累計前6月簽單保費收入263.51億元， 較去年同期大幅成長10.3%，簽單市佔率25.2%， 蟬聯市場龍頭。 富邦證券2021年6月稅後淨利8.94億元，累計稅後淨利36 .88億元，較去年同期大幅成長136%。台股6月量能續強， 加權指數持續走升，富邦證經紀業務累計市佔率突破6%，6月金融 交易獲利回升，整體經紀、財管、 承銷及金融交易等各業務獲利皆較去年同期顯著成長。

表格: 富邦金控及各主要子公司2021年6月份稅後淨利

單位：百萬 2021 2020 6月 1-6月 6月 1-6月 富邦金控 12,870 87,661 3,035 37,284 每股稅後盈餘(元) 0.97 8.29 0.01 3.36 富邦人壽 9,377 65,706 2,720 23,375 台北富邦銀行 1,454 9,387 1,912 9,852 富邦產險 900 4,255 339 2,606 富邦證券 894 3,688 572 1,563

註：截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控55.76%股權， 而富邦金於6月認列日盛金投資收益2.4億元