新北全國首創產學攜手陪讀計畫 91名偏鄉生與企業家線上談夢想聊未來

因應疫情變化，自5月18日起停止到校上課， 線上教學成為主要的學習管道。 為了讓新北市偏鄉弱勢的孩子豐富暑假生活、持續線上學習， 教育局攜手遠見雜誌天下文化合力推出「數位陪伴，綻放生命」 計畫。企業家志工們秉持「一小群人的堅持與承諾， 可以改變整個世界」信念，在暑假以視訊方式進行一對一陪伴， 帶著孩子說夢想、聊未來，透過實際行動與陪伴， 期待帶來正向力量與改變。

教育局長張明文指出，「數位陪伴，綻放生命」計畫媒合91位偏鄉 學童及83位企業志工參加，提供孩子線上學習資源及閱讀平台。 這些企業家有的是創業家，有的是企業二代、中高階主管、 專業經理人，也有公務人員、軍人，透過他們8週的陪伴課程進行人 生經驗引領及榜樣學習，結合伴讀談心、說夢想、職業試探， 給孩子不一樣的暑假。

遠見雜誌天下文化林芳燕總經理感動的表示，「疫情仍未過去， 我們想讓偏鄉孩子在暑期間得到更多照顧與陪伴， 在心中種下希望的種子。」透過用繪本閱讀啟發、談未來工作職業、 各種有效的陪伴共讀，打開孩子對世界想像， 期待孩子成為態度積極、充滿自信之與眾不同的人。

平溪國小鄭益堯校長推薦7位學生參與，更親筆寫信給配對的7位企 業志工，他在信中一一敘述孩子特質， 並感謝企業志工利用公餘時間引領及做孩子的榜樣， 讓偏鄉孩子透過典範學習成為態度積極、認識自我、 充滿自信的孩子。

企業志工黃先生陪伴的是鼻頭國小三年級同學小娟(化名)， 透過線上影音書、問答並用AI繪畫引發想像力，讓喜歡美術的小娟 接觸更多不同的事物。野柳國小三年級的小賀(化名)喜歡閱讀繪本 ，但家裡卻一本課外書也沒有，他很期待每週跟企業志工林姊姊視訊 說故事。小賀的媽媽表示自己單親又重病， 很感謝學校老師申請這個計畫，有了企業志工分享生活經驗， 給予孩子未來發展方向，希望孩子建立獨立的生活態度。

教育局表示，學校因應疫情停課的危機就是轉機，7週線上學習經驗 也讓孩子熟悉線上的學習方式。新北市除與遠見雜誌天下文化合作「 數位陪伴，綻放生命」計畫外，也與慈濟基金會及PaGamO合作 推動「青年線上伴學趣計畫」，提供大學生工讀機會，並媒合266 位國中小學生在線上平台進行課業輔導、提升閱讀素養。後疫情時代 ，新北市教育局與熱心企業進行產學合作，結合科技力量陪伴孩子探 索需求、喜好、興趣與發展，開啟人和人連結無限可能。