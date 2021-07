主動脈疾病患者使用氟喹諾酮類(FQ)抗生素會增加風險

主動脈疾病患者疫情在家也應注意血壓控制及用藥安全, 若感到不適,千萬不可自行購買抗生素使用,以免危及性命。 林口長庚醫院日前接獲一名58歲病患, 8年前曾發生B型主動脈剝離,經血壓控制藥物治療後順利出院, 持續門診追蹤。但他抽菸習慣未改,又不肯規律服藥, 致血壓控制不佳,去年疫情爆發後就不願回門診追蹤。 某日發燒不舒服懷疑感染,自行去藥房購買抗生素服用, 凌晨突發劇烈撕裂性胸痛才緊急送醫, 竟是慢性B型主動脈剝離進展為急性A型主動脈剝離, 立即進行升主動脈置換修補手術後,現已平安出院。

林口長庚心臟外科教授陳紹緯醫師表示, 主動脈疾病包括主動脈瘤及主動脈剝離,是高致死率外科急症, 常需及時的緊急手術治療以挽救病人生命。 然而在慢性主動脈疾病患者的用藥安全仍未有完整研究及治療指引。 為改善主動脈疾病的治療結果, 林口長庚研究團隊針對台灣健保資料庫中31, 570名主動脈瘤或主動脈剝離患者進行研究, 結果發現使用口服氟喹諾酮類(FQ) 抗生素會增加死亡或主動脈手術風險1.5-2倍。 這份最新報告已發表在2021年4月的美國心臟學會重量級期刊「 美國心臟學會雜誌(Journal of the American College of Cardiology)」。

陳紹緯醫師指出,氟喹諾酮(FQ)為臨床上最常用的抗生素之一, 但近年已有多份研究報告指FQ可能增加主動脈瘤或剝離的發病風險 ,美國FDA也在2018年提出警語, 建議高危險族群必須謹慎使用此類抗生素, 以避免發生罕見但嚴重的副作用。 然而之前並未有針對已得病的主動脈疾病患者使用氟喹諾酮抗生素是 否會增加危險的研究。他指出就目前的研究結果來看,氟喹諾酮( FQ)抗生素確實有可能增加主動脈疾病患者的風險, 然而增加的風險並不高,病患不需要恐慌。他建議在輕微感染時, 除非是已無替代性抗生素的狀況下, FQ不應在主動脈疾病患者優先使用,但若在嚴重感染情況下, FQ仍是治療選擇之一。

主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管,結構包含內、中、 外三層,當內層有破裂使血液跑到中層及外層之間, 血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室,造成主動脈剝離。 發病時常會造成劇烈胸痛,若不幸血液從假腔破出, 主動脈便破裂大量出血,是猝死常見的原因之一。 國內主動脈剝離的發生率約每年十萬分之五到十, 每年有近2千人發病。主動脈剝離分為A型及B型, A型需緊急開胸手術進行人工血管置換,若不手術80-90% 的病人會死亡,特別是在病發初期,每小時約1%的死亡率。 B型則大部分可以用藥物控制, 如有併發症可用新技術主動脈支架來治療。

陳紹緯教授提醒,有主動脈疾病的病患, 不論是否已經接受過手術治療, 或是未經手術的慢性主動脈疾病患者,長期都有可能進展惡化。 患者仍應規律至心臟外科門診追蹤檢查, 並按時服藥與嚴格控制血壓。此外應特別注意自身用藥安全, 非必要不建議使用氟喹諾酮類抗生素。

