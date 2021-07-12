淡水農會與優質食品企業完美合作 栗子南瓜芝士塔揪團購

炎炎夏日，七月到來，淡水栗子南瓜產季也隨之結束， 尚未品嘗或留戀栗子南瓜美好風味的朋友們千萬不能錯過， 淡水區農會與義美食品合作，以契作的優質栗子南瓜作為原料， 搭配濃郁重乳酪製作而成的「栗子南瓜芝士塔」。

本年度透過新北市政府媒合，義美食品向淡水區農會契作採購1萬斤 栗子南瓜，以支持台灣在地蔬果為初衷，使用淡水在地南瓜， 透過師傅精心手作，製作出外表金黃、口感綿密， 每一口都是滿滿的乳酪與南瓜香的栗子南瓜芝士塔， 喜愛甜點的朋友一定要品嘗看看，而淡水區農會超市將於7月13日 在超市臉書粉絲團上搶先辦理團購，6吋的栗子南瓜芝士塔每份原價 450元，優惠價只要360元，限量50個， 在地民眾絕對要把握機會，而沒搶到優惠的民眾也不要灰心， 商品也可以在義美食品官網上訂購並於義美門市取貨。

淡水區農會總幹事高忠表示，非常感謝新北市政府的媒合， 不僅協助在地農產拓展通路， 也讓更多企業及民眾知道並選購這些優質南瓜， 給予農友實質協助與支持，為在地農友創造出更多元的銷售通路， 除了與義美食品合作的栗子南瓜芝士塔之外， 市府農業局也輔導淡農研發多種南瓜加工商品，舉凡餅乾、 濃湯及麵食類等多種商品，在本會及各地的農會超市都有販售， 同時本會超市臉書粉絲團也經常辦理各式農漁特產優惠團購， 想要搶便宜的朋友們不妨按讚關注我們，必定有許多優惠等您來搶購 ！

新北市農業局長李玟表示，本次是農業局與經發局相互合作， 協調優質企業與在地農會合作， 由農會統整在地小農並挑選優質農產， 提供品質優良的農產品作為食品原料開發當季美味，不論企業、 農會或是農友都能獲利，創造多贏的局面， 目前南瓜產季雖然已結束，但本市仍有許多當季農產， 包含三芝的西瓜、觀音山的綠竹筍等， 歡迎民眾多多選購這些當季美味。

淡水區農會超市粉絲團: https://reurl.cc/VE8yvZ

義美食品訂購網站: https://reurl.cc/bXNAW3

照片由新北市政府農業局提供/義美食品拍攝

照片由新北市政府農業局提供/義美食品拍攝