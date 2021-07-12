臺灣證券交所：上週外資在集中市場賣超450.00億元

根據台灣證券交易所統計，上週（110/7/5~110/7/9）外資在集中市場總買進金額為4,835.02億元，總賣出金額為5,285.02億元，賣超為450.00億元，另統計自110年年初至7月9日止，外資總買進金額為12兆90.71億元，總賣出金額為12兆4,888.44億元，累計賣超為4,797.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆1,681.06億元新台幣，占全體上市股票市值的42.95%，較7月2日的23兆3,821.44億元新台幣，減少2,140.38億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：永豐金：買進53,171千股，賣出16,589千股，買超36,582千股。

第二名：中鋼：買進187,426千股，賣出157,835千股，買超29,591千股。

第三名：開發金：買進115,021千股，賣出97,832千股，買超17,189千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進170,003千股，賣出266,463千股，賣超96,460千股。

第二名：友達：買進160,857千股，賣出208,540千股，賣超47,683千股。

第三名：陽明：買進158,320千股，賣出205,534千股，賣超47,214千股。