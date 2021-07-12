疫情微解封中華電信協助雲林縣政府推動夜市交易無紙化 「Hi QR PAY」支付零接觸防疫安全不鬆懈

全台三級警戒已實施將近兩個月，大大衝擊零售業與餐飲業， 雲林縣政府與中華電信因應即將逐步復業的情況，積極推動夜市、 攤商「支付零接觸，交易無紙化」計畫。中華電信今日(7/12) 獲邀參加雲林縣政府舉辦的「雲林夜市新文化- 交易無紙化行動支付記者會」，與雲林縣政府攜手推動「Hi QR PAY」支付應用APP，輔導在地店家、 中小型微型企業及夜市攤商導入無現金交易服務， 店家只要透過手機APP即可完成80%以上的掃碼收款作業， 降低店家及顧客的染疫風險。

中華電信雲林營運處總經理張肇家表示：「隨著疫情逐步趨緩， 餐廳、夜市無不期待微解封的到來，為降低接觸交易感染風險， 除了攤商做好基本防疫工作、落實實名制外，『支付零接觸』 也是防疫中非常重要的環節。 中華電信長期致力於推動台灣行動支付普及， 更持續強化資安環境與研發技術，提升行動交易安全性。」

「Hi QR PAY」支付應用APP， 為了解決小型攤商需與不同支付商合作的繁瑣流程， 一次整合四大支付商：LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包及Hami Piont掃碼支付，店家無須另外購買設備，只需在「 中華電信多元支付網站」進行申請，完成審核後下載APP， 即可掃描消費者付款交易碼，輕鬆完成收款，不僅方便、便宜、 省錢，最重要的是減少現金交易的染疫風險，顧客購物更安心。

因應防疫生活新日常，中華電信「Hi QR PAY」特推出早鳥優惠方案， 9月30日前申辦可享第一年免月租及免代辦服務費， 第二年起月租費可享優惠價。中小企業店家、 夜市攤商及餐廳都可透過「Hi QR PAY」與消費者進行快速、無接觸的支付交易。 欲了解更多優惠資訊或申辦方式，請參考官網https:// cht.multipay.hinet.net 點選CBMP智慧雲遊跨域串聯計畫，或立即撥打0800- 080365客服電話洽詢。