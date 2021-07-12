疫情帶動「宅金融」需求 臺灣企銀數位交易量大增6成

新冠疫情持續延燒，為減少接觸感染風險，民眾減少外出在家防疫， 帶動「宅金融」快速發展。臺灣企銀指出，疫情期間， 線上各項金融服務使用量大幅提升，其中行動支付、 線上轉帳及開立數位帳戶最受客戶喜愛，漲幅皆逾6成。

疫情使數位金融服務加速深入日常生活，根據臺灣企銀內部統計， 今年1至5月期間，行動支付交易筆數較去年同期大幅成長約80% ；行動銀行轉帳交易筆數新增近100萬筆，成長約60%； 企業網銀轉帳交易筆數超過200萬筆，成長近30%， 顯示客戶對於數位金融服務接受度提高，加快銀行數位金融推展。

為降低民眾接觸感染風險，臺灣企銀提供多元線上金融服務， 使用人數也有增幅，像是「享e貸」線上個人貸款，該行提供2天快 速核貸，貸款年利率1.36%起，自去年7月推出後申辦件數累計 超過千件，今年上半年更較去年成長約70%；在線上諮詢方面， 智能客服Money 24小時全天候且巧具人性、溫度的互動諮詢服務特性， 備受客戶青睞，每月有近2萬人次使用，日均對話數量近千筆， 讓客戶不用出門就能享有優質金融體驗。

此外，今年臺灣企銀數位存款優惠大升級，不僅滿足存款、繳費(稅 )及消費購物等各項需求，還能享1.5%活存利率及多重回饋， 使得線上開立數位帳戶數，短短數月暴增萬筆，預估今年7月將較去 年底大幅成長2倍。

該行數位存款帳戶主打「高回饋」、「低門檻」及「聰明消費」， 除了提供新臺幣(以下同)15萬元內優惠利率1.5%、 跨行提款、轉帳各10次免手續費及停車費代扣繳每筆回饋1元無上 限外，以數存帳戶連結臺企支付(台灣Pay)進行掃碼消費， 每月首筆享10元現金回饋；今年年底前，每筆消費加碼再享20% 紅利點數回饋(等值2%現金，每月每戶上限100元)；且台灣P ay新用戶，單筆消費達50元(含)以上或不限金額繳費(稅)累 計達兩筆，前5,000名再享回饋金100元。

疫情帶來衝擊，促使客戶金融服務行為快速由線下移轉到線上， 臺灣企銀致力推動科技發展及數位轉型，截至目前已取得26件金融 專利，且尚有3件專利申請審查中。此外，該行透過異業結盟， 串聯線上、線下虛實通路，並藉由OPEN API平台與各領域TSP業者合作，串接關鍵資源開放再利用， 打造跨生活及金融的數位便利生態圈。