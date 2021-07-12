截至7/9 櫃檯買賣股票市場現況

開戶數：

本年7月9日累積開戶數為18,754,480戶，較7月2日累積開戶數為18,717,364戶，增加37,116戶，增幅約0.20%。另本年7月9日現股當日沖銷累積開戶數為3,221,632戶，7月2日現股當日沖銷累積開戶數3,191,289戶，增加30,343戶，增幅約0.95%。

華僑及外國人開戶數：

本年7月9日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數170,366戶較7月2日開戶數170,211戶，增加155戶，增幅約0.09%。

股票成交量值概況：

本年度上櫃股票截至7月9日止日均值為757.06億元，總成交金額為93,118.42億元，其中盤後定價交易金額為245.20億元。另本年度截至7月9日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.50%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場36.58%。

(二)110年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為7,023人。

(三)本年度興櫃股票截至7月9日均值為55.74億元，總成交金額為6,856.47億元。

本年度上櫃有價證券截至7月9日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至7月2日止)得為信用交易家數664家，增加0家。

(二)融資餘額為686.97億元，較上週(截至7月2日止)融資餘額663.63億元，增加23.34億元，增幅約3.52%。

(三)融券餘額為59,887張，較上週(截至7月2日止)融券餘額61,004張，減少1,117張，減幅約1.83%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.17%，較上週(截至7月2日止)之比例10.11%，增加0.06%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至7月2日止)之比例0.34%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(110)年度截至7月9日止，累計營業天數125日

債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,023.62億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計139家736期，發行餘額為2兆5,429.96億元，較上週減少29億元。

(三)轉換公司債已上櫃計177家209期，發行餘額為1,327.71億元，本週無異動。

(四)金融債券已上櫃計35家361期，發行餘額為1兆116.21億元，本週無異動。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計727期約1,948.34億美元，較上週增加1.17億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計26家30期，發行餘額為127.13億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為14兆6,032.74億元，日均值為1,168.26億元，包含：

1.買賣斷交易1兆9,961.65億元，日均值為159.69億元，佔總成交金額比例為13.67%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆2,337.55億元，佔買賣斷成交金額比率為61.81%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為7,624.10億元，佔買賣斷成交金額比率為38.19%（包含政府債券3,779.34億元，日均值為30.23億元；普通公司債3,255.23億元，日均值為26.04億元；金融債券569.03億元，日均值為4.55億元；外國債券20.51億元，日均值為0.16億元）。

2.附條件交易12兆6,071.09億元，日均值為1,008.57億元，佔總成交金額比例為86.33%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為150.45億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為32.27億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為60.44億美元，以人民幣計價之成交金額為53.02億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元， 等殖成交系統成交15.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為769.38億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計484.21億元，本年度累計成交金額為394.43億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計956.81億元，本年度累計成交金額為883.37億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,292.10億元，本年度累計成交金額為1,819.26億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共2家，契約流通餘額共計532.54億元，本年度累計成交金額1,215.48億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計36.66億元，本年度累計成交金額472.36億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額2,918.30億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,537.15億元。

上櫃相關業務:

一、截至110年7月9日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(安格、凌陽創新、華景電、振宇五金)

(四)董事會通過，待核發同意函0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家(穩得)

二、截至110年7月9日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：268家 (包含外國公司5家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：29家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：一般板1家；戰略新板: 1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：一般板26家；戰略新板: 1家（90至109年度累計申請計1,719家）

三、截至110年7月9日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)目前輔導中家數：56家

(三)當年度累計登錄家數：3家

(四)當年度累計申請輔導家數：22家

四、截至110年7月9日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,140家

五、截至110年7月9日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(110.7.12~110.7.16)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無