澳洲官方廣告促打疫苗惹議 年輕人嗆「看心酸的嗎？」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲正奮力抵禦新竄起的Delta新冠病毒，但此際政府推出的一支防疫廣告，卻遭大肆抨擊。廣告呼籲人民踴躍打疫苗，但在短缺的情況下，要想打到疫苗，根本望眼欲穿。

這支30秒的廣告，呈現一名臥病在床的年輕女性患者，雖裝上呼吸器，卻還是難以順利呼吸，大口喘著氣，表情相當痛苦。影片末了寫著，「人人皆可能染上COVID-19。請待在家、去篩檢，預約接種疫苗。」

欲以患者的無助達到宣傳染疫嚴重性的目的，無可厚非，但遭人詬病的是，年輕人根本還無資格施打疫苗，40歲以下的民眾得等年底才輪得到，看在他們眼裡，情何以堪？

再者，根據BBC，輝瑞（Pfizer-BNT）疫苗在澳洲仍極度缺貨，衛生單位也不建議年輕人施打牛津AZ（AstraZeneca）疫苗，籲其等待輝瑞到貨，那影片如此「針對」年輕人，有考慮過適切性嗎？

該支廣告目前僅在雪梨播放，而雪梨正是澳洲這波疫情的熱點，Delta變種病毒肇禍，雪梨封城已進入第三週。官方12日通報新增112例確診，自6月中爆發新疫情以來，累計確診已破700例。

根據路透，澳洲疫苗施打方針混亂不一，加上疫苗短缺，接種率並不高。目前成年人口中，僅11%完全接種。澳洲4月向輝瑞加倍下單，達4千萬劑，足以供五分之四得人口施打。至今約收到440萬劑。澳洲也向莫德納（Moderna）採購1千萬劑，首批1百萬劑預計9月到貨。