澳洲官方廣告促打疫苗惹議 年輕人嗆「看心酸的嗎？」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)澳洲正奮力抵禦新竄起的Delta新冠病毒,但此際政府推出的一支防疫廣告,卻遭大肆抨擊。廣告呼籲人民踴躍打疫苗,但在短缺的情況下,要想打到疫苗,根本望眼欲穿。

這支30秒的廣告,呈現一名臥病在床的年輕女性患者,雖裝上呼吸器,卻還是難以順利呼吸,大口喘著氣,表情相當痛苦。影片末了寫著,「人人皆可能染上COVID-19。請待在家、去篩檢,預約接種疫苗。」

欲以患者的無助達到宣傳染疫嚴重性的目的,無可厚非,但遭人詬病的是,年輕人根本還無資格施打疫苗,40歲以下的民眾得等年底才輪得到,看在他們眼裡,情何以堪?

再者,根據BBC,輝瑞(Pfizer-BNT)疫苗在澳洲仍極度缺貨,衛生單位也不建議年輕人施打牛津AZ(AstraZeneca)疫苗,籲其等待輝瑞到貨,那影片如此「針對」年輕人,有考慮過適切性嗎?

該支廣告目前僅在雪梨播放,而雪梨正是澳洲這波疫情的熱點,Delta變種病毒肇禍,雪梨封城已進入第三週。官方12日通報新增112例確診,自6月中爆發新疫情以來,累計確診已破700例。

根據路透,澳洲疫苗施打方針混亂不一,加上疫苗短缺,接種率並不高。目前成年人口中,僅11%完全接種。澳洲4月向輝瑞加倍下單,達4千萬劑,足以供五分之四得人口施打。至今約收到440萬劑。澳洲也向莫德納(Moderna)採購1千萬劑,首批1百萬劑預計9月到貨。

