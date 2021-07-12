即起第2劑莫德納接種間隔拉長至10至12週　除了這三類對象仍維持28天

為儘速提升第一劑COVID-19疫苗涵蓋率，指揮中心宣布，即起第二劑Moderna疫苗接種間隔調整自第10週起接種。 為儘速提升第一劑COVID-19疫苗涵蓋率，指揮中心宣布，即起第二劑Moderna疫苗接種間隔調整自第10週起接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內莫德納疫苗到貨約330萬劑，半數疫苗已施打，指揮中心指揮官陳時中表示， 為儘速提升國人新冠疫苗第1劑涵蓋率及我國群體保護力，2劑莫德納疫苗調整為間隔10至12週，但醫護人員、機組人員及孕婦3類對象仍維持間隔28天接種第2劑。

自5月28日第一批共15萬劑莫德納新冠肺炎（COVID-19）疫苗運抵台灣後，6月20日又有美國贈送的250萬劑，及兩批共65萬劑自購莫德納（Moderna）疫苗到貨。據指揮中心統計，截至9日已接種約136萬劑，接近目前台灣擁有的莫德納疫苗半數。

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，為儘速提升國人COVID-19疫苗第一劑涵蓋率及我國群體保護力，自即日起調整莫德納疫苗之第1、2劑接種間隔為10至12週，並依疫苗供貨情形滾動調整，且目前第2劑不開放不同廠牌混打。

但考量部分族群具特殊性，急需完成2劑接種，例如第一類接種對象、國籍航空機組員及孕婦的第二劑莫德納疫苗仍維持於間隔至少28天後接種。



指揮中心提醒，前往接種第2劑疫苗前，請確認備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第1劑接種之醫療院所補發，再完成第2劑接種。

此外，籲請民眾完成疫苗接種後，須持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，以全面保護自我與家人的健康，有效降低染疫風險。