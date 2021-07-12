海地警指主嫌美國佛州醫欲篡位 情勢亂黑幫竄萬人逃出太子港

警方指參與暗殺的傭兵有28人，多數為退休的哥倫比亞軍人。部份遭逮傭兵供稱，主嫌是以召募隨身保鏢名義僱用他們。

海地警察總長查爾斯（Léon Charles）指桑農在六月初曾搭乘私人飛機赴海地「參與秘密政治行動」，並透過位於美國的一家委內瑞拉保安公司召募「隨身保鏢」，不過一名成員隨後得知工作任務是「逮捕摩依士」。

華盛頓郵報 報導，當局指現年63歲、長期在美國佛羅里達州執業的海地男子桑農（Christian Emmanuel Sanon）密謀海地總統大位，因此僱用多名有軍事訓練背景人士來謀殺摩依士。美國FBI與國土安全部官員據報有參與討論逮捕犯嫌。

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）海地政府當局周日（11日）表示，已逮捕指使暗殺已故海地總統的主謀，當局表示該名男子僱用二十多名外籍傭兵潛入摩依士住所進行殺戮行動。

海地權力真空陷入混亂

摩依士7月7日在住所遭殺害後的幾天，首都太子港街上不時傳出槍響，據傳是有匪幫企圖利用權力真空之際奪權，像是一匪幫領袖「吉米・燒烤・切里齊耶（Jimmy “Barbecue” Cherizier）」要他的追隨者在民眾緊閉門窗不敢出門之際上街頭爭「公平正義」，但實為在街頭滋事製造恐懼，他更拍一支「宣傳影片」呼籲其它匪幫領袖加入他的行列「起義革命」。

一位不敢露真名的民眾告訴華郵，現在人們外出只有三種結果：死在街頭、受傷返家、安全返家。

海地目前暫代元首職務者有代理總理克勞德・喬瑟夫（Claude Joseph）以及摩依士死前兩天指派接任總理的神經科醫師亨利（Ariel Henry），不過吊詭的是，上周五，海地名存實亡的「參議院」投票選任參議院長喬瑟夫・蘭巴特（Joseph Lambert）為代理總統。

除了這三位在中央的官員，早在今年二月，一反對黨「宣稱」在總統不能視事時，最高法院法官路易斯（Joseph Mécène Jean-Louis）應暫代總統一職。

目前海地代理總理克勞德・喬瑟夫普遍獲國際支持，但他在國內卻一直受到挑戰，為了穩定國內局勢，報導指代理總理已向美國與聯合國提出派兵維穩的請求。美國國防部發言人柯比（John Kirby）周日回應正在評估對方的要求，在接受福斯新聞訪問時柯比強調，重視夥伴國內政局的穩定和安全，目前已先初步派員提供對方專業意見。

華郵報導，美國官員提供協助的條件，就是要代理總理遵守承諾在九月舉行大選，但很多人根本不看好大選能如期舉行，尤其是街上隨處可見放話要「革命起義反貪腐推翻政治菁英」的黑幫份子四處滋事，是要如何讓人民放心出門去投票？

報導指目前匪幫已控制海地首都太子港部份社區，更控制海地南部部份道路。他們用極端手段「起義革命」，像是擾亂油管運輸與商業活動，企圖癱瘓國家運作。報導預估己有超過1.3萬人逃離首都避難，數百位海地公民甚至跑到美國大使館要求庇護。