雷擊曾釀一年2900死 印度24小時內傳38人喪生

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）印度官方今（12）日表示，在過去24小時內在當地兩個省份至少有38人死於雷擊。

美聯社報導，印度警方表示，大部分死亡事件發生在西北部拉吉斯坦省（Rajasthan），有11人在琥珀堡（Amber Fort）一處瞭望台附近因雷擊斃命。

資深警官思拉斯塔拉（Anand Srivastava）表示，昨日發生雷擊時，部分罹難者在瞭望台附近自拍時。此外，拉吉斯坦省受大雷雨侵襲期間，ˋ至少有另外9人在不同的雷擊事件中罹難，近20人受傷。

北方省（Uttar Pradesh）的官員迪希特（Manoj Dixit）指出，昨天該省有18人因雷擊喪生，大多是在田間勞作的農場勞工。

兩省政府都宣布對雷擊事件的罹難者家屬以及傷者提供補償金。

印度氣象局則表示，未來兩天將有更多閃電。

印度6月到9月為季風季節，雷擊是常見現象，據印度官方最新統計，2019年當地有超過2900人因雷擊斃命。