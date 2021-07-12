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小朋友突然跛腳 當心是「髖關節炎」作祟

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/07/12 14:00
小朋友突然跛腳 當心是「髖關節炎」作祟

小朋友突然跛腳 當心是「髖關節炎」作祟

【健康醫療網／記者林怡亭報導】經常會在門診中遇到由父母帶小朋友來主訴原來活動力很好的小孩突然走路跛跛的不敢用力踩下去，同時伴隨著大腿近端或是臀部的疼痛，嚴重的晚上睡不好會痛醒在哭。雖然X光檢查都沒有異常，但是理學檢查却指向很明確的髖關節疼痛，再經過核磁共振檢查可以發現關節腔有液體聚集，可確定髖關節炎的診斷。

兩種急性關節炎　臨床症狀相似難察覺

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主任陳宏明表示，小朋友的急性髖關節炎最常見的有兩種：一、暫時性滑囊炎，二、感染性關節炎。這兩者在早期臨床症狀很相似，假使沒及早分辨，後來的病程會有很大的不同。

陳宏明醫師指出，暫時性滑囊炎病的原因尚未完全清楚，但可能和先前上呼吸道濾過性病毒感染、受傷、過敏有關，因而導致關節滑囊膜發炎關節腔積水腫脹，治療上先將關節液抽出確定不是細菌感染，給予一般消炎止痛藥並避免關節負重活動，休息幾週保守治療就會痊癒。

細菌造成關節炎 發炎反應會破壞關節

陳宏明醫師說明，感染關節炎就是細菌去侵入關節腔導致嚴重的發炎反應，同時也會快速的破壞關節；臨床上會有比較明顯的關節腫痛跛行，病患經常會發燒活動力降低。抽出的關節液比較混濁，血液檢驗會看到白血球增加及發炎指數上昇加上磁振造影的影像就可以診斷感染性髖關節炎。

在確定診斷後，須當作急症立時行手術清創引流來治療，否則，延遲將常常造成髖關節軟骨破壞的後遺症。

兒童出現跛行　應立即就醫診治

陳宏明醫師提醒，小朋友突然有跛行現像不管是否有創傷史，應尋求專科醫師的協助，作詳細的檢查與及時的診斷治療，以免因延遲治療導致嚴重的併發症與後遺症。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50675
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更新時間 : 2021-07-15 21:21 GMT+08:00

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