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50年來頭一遭 澳議員籲捨棄「一中」外交幻想

澳洲參議員派屈克表示：中、台統一的外交幻想該停止了。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/12 14:47
澳洲參議員派屈克在10日在「週末澳洲人報」上表示，澳洲政府應停止「一中」政策的外交幻想。（圖／Pexels）

澳洲參議員派屈克在10日在「週末澳洲人報」上表示，澳洲政府應停止「一中」政策的外交幻想。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）澳媒10日報導，澳洲無黨籍參議員派屈克（Rex Patrick）公開呼籲澳洲當局捨棄奉行「一中」原則的「外交幻想」，重新檢視台灣問題。

週末澳洲人報」（The Weekend Australian）報導，派屈克直指近年中國對台文攻武嚇，澳、中關係日漸緊張，澳府應該重新檢討其「一中」政策。這是澳洲自1972年與台斷交、攜手北京以來，首度有聯邦層級議員提出放棄該立場。

派屈克表示，為與中國保持良好關係，澳洲半世紀以來接受「台灣是中國一部分，並且台灣總有一天將與中華人民共和國和平統一」的「外交幻想」（diplomatic fiction）。對此派屈克表示，這個「政治詭辯」（political sophistry）已到了盡頭。

派屈克認為，對此澳洲需進行全國性公開辯論，諮詢緊密盟國意見，並喊話執政的自由黨國家黨聯盟（Coalition）及最大再野黨工黨（Labor）公開表態兩岸議題，而非「無聲與默認」（silence and acquiescence）的含混處理。

然而，澳洲當局目前並無改變「一中」政策計畫。該報引述澳洲外交暨貿易部發言人的回應：「澳洲長期奉行的一中政策，是我們與中國關係的基礎。」

報導指出，澳洲若改變「一中」立場，必然將觸怒中國，兩國斷交恐無可避免，因而放棄「一中」政策從未被當局朝野列入考慮。

報導進一步指出，台灣現為澳洲第7大出口市場，因而當局實際對台方式近似獨立國家，支持雙方在經濟、商業與文化深度交流，與台灣達成自由貿易協定的聲浪也日漸攀升。
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