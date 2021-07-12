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蔡英文為東京奧運代表團授旗 期勉臺灣選手用最好的表現鼓舞世界

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/12 14:40
照片由總統府提供

照片由總統府提供

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）蔡英文總統今（12）日上午前往高雄國家運動訓練中心出席「我國參加第32屆2020東京奧林匹克運動會代表團授旗典禮」致詞時表示，「我們都希望這是一次展現人類對抗病毒決心、激發集體鬥志的奧運」，她期待選手可以持續突破自己的極限，用最好的表現來激勵臺灣、鼓舞世界。

總統蔡英文表示，這次東京奧運在疫情挑戰下，最後排除萬難、終於能夠順利舉行，不只主辦國日本展現出堅強的意志，所有參賽國家的團隊包括臺灣在內，也都為了這場全球矚目的運動盛事，做出了周延的準備。

蔡總統進一步說，從2017年臺北世大運、2018年雅加達－巨港亞運，再到今年的東京奧運，這幾年來臺灣的體育選手不但人才輩出，更在國際賽事的歷練中越來越成熟，形成了最堅強的「黃金世代」。

蔡英文指出，臺灣在奧運參賽的18個運動種類、66名選手中，有舉重的世界紀錄保持人、羽球的世界球后、體操的鞍馬王子、亞洲標槍第一人，以及臺灣跑得最快的男人，這些臺灣英雄的名聲，大家都已經耳熟能詳了。同時還有很多年輕的新秀，以及第一次取得奧運參賽資格的空手道跟輕艇選手，也都要前進奧運的殿堂。她期待臺灣的「黃金世代」可以持續突破自己的極限，用最好的表現來激勵臺灣，並且鼓舞全世界。

對於這次台灣選手何時會啟程到日本，教育部說明，為配合防疫政策與競賽期程，除田徑及空手道隊外，其他代表隊都將在7月19日由松山機場搭乘包機前往日本東京，也為距離選手村較遠的羽球、射擊及高爾夫3項運動，在競賽場地附近租賃3間飯店作為選手村外駐點，避免選手往返比賽場館與選手村間舟車勞頓而影響戰力。

這次的東京奧運，臺灣共派出66位選手參加18種運動競賽，加上教練與隊職員、後勤醫護與行政團隊，代表團總人數達到176人。蔡英文總統頒授國旗及團旗予代表團林鴻道團長及蔡辰威總領隊，並致贈20萬元加菜金，由戴資穎及李智凱選手代表接受。

蔡英文為東京奧運代表團授旗 期勉臺灣選手用最好的表現鼓舞世界

照片由總統府提供

蔡英文為東京奧運代表團授旗 期勉臺灣選手用最好的表現鼓舞世界

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東京奧運
黃金世代
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