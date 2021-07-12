〈時評〉非BNT與華航不行？

上海復星醫藥11日在股東大會宣稱，台灣民間或官方採 購德國BNT的COVID-19疫苗，都必須透過復星。圖為復 星醫藥位於上海宜山路的... 上海復星醫藥11日在股東大會宣稱，台灣民間或官方採 購德國BNT的COVID-19疫苗，都必須透過復星。圖為復 星醫藥位於上海宜山路的總部。 中央社記者沈朋達上海攝 110年6月22日 (來源 中央社)

據報導，永齡基金會和台積電已於7月10日凌晨與上海復星醫藥「正式簽訂」銷售協議，將依正常商業流程提供BNT疫苗給台灣。

台積電、鴻海、慈濟等民間知名企業與宗教團體，不約而同要自掏腰包，各購買500萬劑BNT疫苗供國人施打，當然是美事一樁。只是，為免「愛心疫苗」不小心淪為「統戰疫苗」，吾人有若干疑慮（但願只是個人的過慮），謹提出來供國人省思。

其一：目前民主國際社會使用的疫苗品牌，除了BNT，還有莫德納、AZ、嬌生等。經濟學上告訴大家，不要把所有雞蛋放在同一個籃子，以防萬一；現在，台積電、鴻海、慈濟，不約而同都選擇BNT，是純屬巧合？着眼點是BNT防護力最好？不良副作用最小也最少？價格最便宜？供貨最迅速？供貨量最無虞？運輸條件最簡單？有效保存期限最長？

其二：看看中國阿里巴巴、騰訊、百度政治不正確的悲慘下場；看看中國少林寺山門前廣場穿著僧袍的和尚們踢正步、唱義勇軍進行曲、升五星旗的荒唐畫面；看看我國當初以台灣名義向BNT德國原廠採購疫苗，在簽約前夕遭中國黑手阻撓而擱置至今的悲慘境遇──在中國將企業、宗教、疫苗都高度政治化的同時，台積電、鴻海、慈濟避開沒有政治困擾的莫德納、AZ、嬌生，非要購買由中國上海復星集團代理的BNT，着眼點又是什麼？台積電、鴻海以私人企業身分（可預見慈濟也會複製此模式），與上海復星集團竟能達成「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的協議，神奇的商業行為背後，中國放行的考量是什麼？

其三：台積電、鴻海與上海復星7月2日簽署初步法律文件後，中國國台辦發言人朱鳳蓮7月5日隨即表示，「上海復星集團是『台灣地區』獲得BNT疫苗的唯一洽購方⋯⋯」；台積電、鴻海與上海復星7月10日正式簽訂銷售協議後，上海復星隨即於7月11日公告「⋯⋯該等疫苗將被買方捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種」。

有鑒於此，吾人不得不嚴肅指出：吾愛疫苗，吾更愛台灣主權！在台積電、鴻海與上海復星7月10日「正式簽訂」的法律文件中，應該、當然、一定、絕對不能也不會出現有類似「台灣地區」等矮化台灣國格的字眼當通關密語！國台辦與上海復星赤裸裸的左一句「台灣地區」、右一句「台灣地區」，最多只能是口頭上吃台灣的政治豆腐，絕對不能是疫苗採購協議正式法律文件中的白紙黑字！

否則，即便有「保密條款」，中國在統戰思維下、依中共翻臉如翻書的本質慣性（當年的國共談判，會談後中共隨即毀棄承諾，有在躊躇的嗎？當中共要改變答應香港的一國兩制50年不變，中國外交部可以在收回香港20年後說「（1984的）《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義」，也就是「不過一張廢紙」，有在客氣的嗎？），事後不馬上把「保密條款」文件當廢紙、將矮化台灣的字眼嚷嚷給國際社會聽才怪！果如是，台積電、鴻海各花幾十億買疫苗事小，台灣賠付主權代價事大！

其四：如果隔一陣子，底下的畫面成真──中國上海復星授權＋華航CHINA AIRLINES德國機場裝載疫苗＋飛越中國國境上空＋降落台灣桃園機場，又是中國，又是CHINA AIRLINES、台灣的，這會給國際社會怎樣的錯誤連結聯想？

搬石頭砸自己的腳，無論是無意或故意，當然是能免則免最好。台灣外購的疫苗，由長榮EVA Air載運，不行嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）