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新冠患者身心煎熬！美國研究：即便輕症康復後「創傷後壓力症狀」患病率近2成

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/12 15:19
根據美國研究發現， 新冠病毒大流行之後可能會出現顯著的憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀。(示意圖／Getty Images)

根據美國研究發現， 新冠病毒大流行之後可能會出現顯著的憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新冠肺炎疫情延燒一年半多，截至6月底全球已超過1.82億人染疫，根據美國最新研究，新冠患者康復後仍可能會出現顯著的憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀，即便是輕症患者的心理健康問題也不可忽視。

該研究由哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院與巴西南卡埃塔諾市政大學合作，針對居住巴西聖保羅地區18歲以上、疑似感染新冠肺炎的居民透過鼻腔拭子檢測，以檢測結果呈陽性、且出現至少兩種症狀（如：發燒、咳嗽、喉嚨痛、改變或失去嗅覺者）作為研究對象，共計895名輕症患者。

根據受試者兩個月後的精神狀況評估報告發現，這些新冠肺炎輕症患者出現顯著憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀的比例分別為26%、22%以及17%，相較於先前巴西創傷後壓力水平8.5％的發生率，這些患者的患病率顯著增加，且隨著新冠肺炎相關症狀的增加，也與臨床上憂鬱、焦慮和創傷後壓力症狀嚴重度有關。

研究人員表示，這些發現與SARS(嚴重急性呼吸系統綜合症)爆發時相呼應，當時SARS康復者的心理困擾也有增加的現象，在疫情爆發後一年或更長時間依然持續，同樣的結果也出現在2015年中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)發生之後。

該研究於2021年5月發表於《神經精神藥理學與生物精神醫學進展》期刊。

台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，COVID-19世紀大流行，這一年多來對於人類社會造成了巨大影響，各國在生物醫學、疫苗研發，以及治療上已有許多的研究，然而新冠肺炎疫情中大量確診後康復的病患，或多或少留下了後遺症，此造成的心理層面問題已是疫情後全球關注的重大議題。

邱弘毅進一步說明，再加上抗疫期間的封城、隔離、維持社交距離等措施，對人們特別是兒童青少年人際互動上的影響更需要關注，建議心理衛生相關團體攜手合作，整合資源，發揮更大的社會關懷力量，讓這場疫情中的受害者，能將傷害減到最低。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，了解才能有所對策，我們必須有所預期，即便疫後時期，大環境因疫情引起的心理層面問題仍會持續，一般民眾要先有心理準備，戴口罩、勤洗手、保持社交距離在未來幾年都是常態，視訊也將成為社交互動或聯繫上的趨勢，建議民眾平日多熟悉心理健康資訊，長期性的養成正確飲食、運動習慣，及適時紓壓以維持健康的身心。

葉雅馨提醒，民眾若出現嚴重失眠、食慾問題(吃不下或暴食)、沮喪、對事物失去興趣、時常有負面想法、懷疑自己的存在、無價值感…等憂鬱情緒的症狀指標，持續兩周仍無法改善，除親友的支持外應尋求專業的協助，透過心理諮詢專線、聊天室等資源進行必要的求助。

葉雅馨呼籲，政府應儘速或有條件的開放線上心理諮商服務，讓更多需求者能夠有直接的管道獲得幫助，在政策方面建議可先著手進行結構性的協助整合與建設性的預防措施，透過心理治療與支持團體的資源整合，加強心理健康預防宣導，讓民眾了解怎麼預防、如何積極面對疫後的心理健康問題，建立正確的認知以提升群體自我防禦的效果。
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