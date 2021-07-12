再添新成員！臺北動物園：黑冠松鼠猴寶寶遭媽媽棄養 緊急啟動人工哺育

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺北市立動物園封園期間再度傳來好消息，黑冠松鼠猴於6月21日再添一員，但小寶寶卻沒有像正常情況，攀附在媽媽身上，經送獸醫室檢查、幸無大礙，保育員嘗試讓猴媽媽與寶寶待在同一個空間，然而猴媽媽依然不理會寶寶，只能改由人工哺育照養。

園方表示，這隻被媽媽遺棄的黑冠松鼠猴寶寶，體重為105公克，是個頭好壯壯的男性寶寶。剛出生的松鼠猴寶寶大概1~2小時就要餵一餐、每次進食1~2cc，因為疫情關係保育員們在輪流幫寶寶餵奶時，都會全程佩帶口罩和手套。為了讓小寶寶有安全感，保育員還用毛巾、襪子給松鼠猴寶寶做了抱枕，讓牠休息時可以一邊抱著，一邊吸著手指入睡，可愛模樣融化眾人的心。

快要三周大的黑冠松鼠猴寶寶活力日漸旺盛，已經會開始到處亂爬、好奇地觀察四周環境，但最喜歡的還是保育員做給他的襪子抱枕。寶寶現在進食時間拉長到每2~3小時一次，食量也增加了一倍，體重緩步上升中，園內的營養師會密切注意松鼠猴寶寶的進食、排泄等健康狀況，適時調整人工奶配方，給他最好的照顧。穩定成長中的黑冠松鼠猴寶寶，下一階段的挑戰就是靠保育員找到適當時機，讓寶寶回到群體生活，發展正常的社交行為。

野外的黑冠松鼠猴正面臨盜獵與嚴重的寵物貿易危機，因可愛嬌小的外表，常被當成寵物飼養，在美國非法寵物市場價格可高達上千美金。但黑冠松鼠猴其實不適合作為寵物，牠們需要良好社會互動，單獨飼養時容易造成過度緊迫，也需要正確的營養給予，否則容易出現營養不良甚至是死亡的情形。

臺灣全國三級警戒延長至7月26日，許多場館將開放民眾進入，臺北動物園是否也會跟著微解封，園方表示，為避免園內瀕危珍稀保育動物感染風險，且遊客組成複雜，實名制難以避免遊客的群聚行為，維持暫停開放，後續視疫情發展狀況調整並且公告，造成不便，敬請見諒。

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黑冠松鼠猴寶寶。（照片由Taipei Zoo提供)

黑冠松鼠猴寶寶。（照片由Taipei Zoo提供)