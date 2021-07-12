疫情宅家用眼成隱憂　學童近視控制不能等

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】台灣進入三級警戒至今已近2個月，大人小孩在家除了睡覺，其他時間幾乎都在接觸3C產品！眼科診所院長林岫儀表示，這段時間學童近視度數大幅增加，成人乾眼症數量也急速上昇，許多民眾都有眼部發炎、感染的現象，卻因疫情不敢就醫而延誤治療，使得角膜潰瘍，出現另類的防疫眼疾。林岫儀醫師提醒，多數醫護人員已完成疫苗接種，許多院所也有提供線上視訊診療服務，以他服務的眼科診所為例，全台25間眼科，疫苗覆蓋率近100%，快篩陰性率達100%，高規格防疫措施，不但保障員工及病患的安全，民眾更能安心看診，維護眼睛健康。

發育期學童度數增加快 近視控制與預防不間斷

林岫儀醫師提醒，已經在進行視力矯正的學童，散瞳劑藥水或角膜塑型鏡片等治療務必持續不中斷，近距離用眼30分鐘，需休息10分鐘，避免長時間注視電腦螢幕或書本，造成睫狀肌持續收縮而產生疲勞現象。學童近視控制相當重要，若已經近視了，建議控制度數一年增加不超過50度，但疫情期間近距離用眼過度，門診中已有學童半年內增加100至150度，若不加以介入治療成為高度近視，將大幅增加罹患早發性白內障、青光眼及黃斑部病變等併發症的機會。

學童近視控制不能等 矯正方式多元個性化

WHO於2015年定義下修500度以上為高度近視，國人因此更加重視學童視力問題，林岫儀說明，眼科提供完整的學童近視防控全方案，包含行之有年的長效散瞳劑，現在更可依濃度、保存、劑型的調整改變，達到有效的治療及控制；目前較多家長選擇的角膜塑型片是通過美國及台灣FDA認證，學童只要在晚上睡覺時配戴，透過物理性原理改變角膜孤度，長期配戴可控制近視，白天學童皆可正常上課運動，不必再配戴任何鏡片，符合學童好動個性，便利性也相對提昇；近年更推出學童專用日拋、鏡片等，都是有效的矯正方式，無論選擇何種方案，都一定要尋求專業醫師的協助，充分溝通並遵照醫囑治療及定期回診，才能達到良好的控制效果。

▲蘆竹眼科院長林岫儀醫師

防疫眼疾機率升高 不敢看診恐延誤治療

許多民眾在三級警戒期間不敢出門看診，反而容易造成延誤治療，病情加重。林岫儀醫師分享，有位60多歲的男性患者，視力模糊已長達一個多月，想著可以再等一等，不急著就醫，沒想到視力突然急速下降，就醫後發現竟是視網膜剝離，立即安排進行手術。該患者表示，另一眼也曾經進行視網膜手術，因症狀不太一樣，又遇上疫情，沒想到如此嚴重！

居家期間，不論上班或宅在家，成年人使用3C產品的時間加據，眼睛問題更是層出不窮，近日就有民眾表示因眼睛痠痛引起頭痛，擔心是眼壓升高罹患了青光眼？！也有不少民眾因長時間專注盯著銀幕，眨眼次數減少，長時間處在冷氣房，許多患者就醫後才得知自己患有乾眼症或是結膜炎；另因外送平台的便利，長期外食加上生活作息不良，防疫期間針眼及角膜潰瘍的患者更是大幅增加，林岫儀提醒角膜炎及針眼均易反覆發作，若未及時治療，一旦在角膜上留下疤痕，都可能影響視力，提醒民眾，眼睛有任何不適都應盡早就醫。

視訊看診、線上視力測驗 全面防護眼睛健康

防疫期間，若有眼睛不適，或需定期領藥的患者，也可使用視訊診療，民眾需先透過電話預約，與診所交換LINE帳號，即可於約定時間使用視訊看診，不用另外下載APP；學童也可以利用線上視力測驗，確認視力有無退步。以林岫儀服務的眼科為例，目前全台都可提供視訊診療服務，但民眾若眼睛感到異常不適、病況嚴重，還是要立即就醫，避免對視力造成永久性傷害。

眼科診所採高規格防疫措施，除了確實全程配戴口罩、TOCC實聯制及酒精消毒的基本功之外，門診等候區也採梅花座，入院更進行人流管控等；醫護人員全程穿著防護裝、口罩、面罩，降低接觸及感染風險，不僅保護看診民眾的健康，也維護員工的安全，提供安心的就醫環境，防疫期間，免受防疫眼疾困擾！

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50662

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