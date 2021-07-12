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臺灣微解封 阿里山國家風景區有條件開放部分景點設施

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/12 10:45
梅山鄉-龍眼-二尖山日出雲海。(照片來源：阿里山國家風景區管理處提供)

梅山鄉-龍眼-二尖山日出雲海。(照片來源：阿里山國家風景區管理處提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣全國三級警戒延長至7月26日，並自7月13日起適度鬆綁部分措施，阿里山國家風景區管理處配合指揮中心指引，自7月13日起有條件開放轄內部分步道47條、公廁54處、停車空間44處、遊客中心3處，轄內停車空間有載量40%限制，該管理處將視情況機動調整封閉。

阿里山管理處表示開放的觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，仍實施實聯制、量測體溫及容留量管制，並限制入場時間為每日下午4時止，另室內播放室、視聽室、教育場域等暫不開放。

非封閉型景點如步道、涼亭應配合全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，並禁止邊走邊吃、抽煙及戶外10人以上之群聚。為避免遊客大量湧入聚集，轄管路邊停車空間持續封閉，大型停車空間停車數縮減為原數量40%，請遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。

阿里山管理處提醒，須經由部落、社區進出之迷糊步道、特富野步道、雅吾瑪斯步道等25條步道，經阿里山鄉公所與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，暫不開放。

另阿里山管理處轄內部份民宿、餐廳及特色店家等業者基於民生需求問題，部分店家將陸續開始營業，相關景點開放及店家營業資訊等，隨時更新最新消息至本處官網，民眾可至阿里山國家風景區官網「防疫專區」查看。
阿里山管理處
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更新時間 : 2021-07-12 12:06 GMT+08:00

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