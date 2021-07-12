〈財經主筆室〉台灣縣市餐飲場所政策「逆時中」...紓困微型企業更要快

國內COVID-19疫情尚未完全退燒，目前維持全台防疫3 級警戒狀態，餐廳無法內用民眾減少外出用餐，衝擊餐 飲市場。圖為一家餐廳因疫情... 國內COVID-19疫情尚未完全退燒，目前維持全台防疫3 級警戒狀態，餐廳無法內用民眾減少外出用餐，衝擊餐 飲市場。圖為一家餐廳因疫情暫停營業，在門口擺放交 通錐。 中央社記者謝佳璋攝 110年7月7日 (來源 中央社)

中央疫情指揮中心宣布微解封， 但上周六晚間花蓮縣政府宣布餐飲場所一律外帶後， 本島所有縣市餐飲場所政策卻已全部「逆時中」。其實， 疫情邁入三級警戒初期，專家就已經提出警示， 疫情到最後都得面臨「病死」與「餓死」間的掙扎， 台灣如今就已來到這個關卡， 端看中央及地方首長要如何來邁過這道坎兒了？

面對「病死」、「餓死」間的兩難問題，全球政府皆然。 就以英國面對4,000專家連署反對，還堅持要在下周一（19日 ）全面解封，被外界視為英國政府的一場豪賭？ 英國政府為了解救經濟，仗著全國逾8成人口都至少施打了一劑CO VID-19疫苗，決定7月19日解除所有禁令， 被學者專家公開批政府是在進行一場「危險、不道德的實驗」。

此外，鄰近的日本有近70%國民不希望奧運如期舉行， 但是日本政府還是堅定表示，這場盛會將會進行。如今日本東京進入 第四次緊急事態，涵蓋東京奧運整個賽期， 日本政府宣布會以無觀眾方式進行，雖然初步估計將損失新台幣23 3億元門票收入，但還是將在7月23日於緊急事態下迎來開幕式。

日本為什麼不取消東京奧運？因為奧運會是最大的體育賽事， 對於日本以及IOC（國際奧委會）來說是數以十億美元計的轉播贊 助，這是一場巨大的賽事，各方都有巨大的契約義務， 也都會有保險，假如東京奧運會取消， 將很可能會是同類事件當中最大的保險索賠，日本政府及IOC堅持 續辦東奧，說穿了一切也都是為了經濟。

台灣中央疫情指揮中心宣布微解封， 絕對也有不得不做此考量的壓力，首先是主計總處最近發布5月失業 率驟升至4.11%，為蔡總統執政來最高，並創七年半來新高， 除失業率飆升，5月份就業人數大減、低工時就業人數暴增， 雙雙寫下調查以來最差數據，隨著進入畢業生求職季、 加上疫情衝擊，預期6月失業率會再攀升，數字絕對會更加難看。

再者，勞動部上周四（8日）發布最新統計指出， 目前實施無薪假暴增至1,883家、21,133人，僅短短一周 就大增578家、7,507人， 實施總家數創下金融海嘯以來有無薪假統計的歷史新高， 其中住宿餐飲業就占9,331人，一周暴增1.2倍， 無薪假海嘯正式來臨，或許這就是中央定調微解封， 放寬餐飲場所內用的主因。

台灣的新冠疫情進展與全世界相比，可說是「遲到」將近一年半， 當然我們希望病毒永遠別來，而非只是「遲到」， 但既然來了總還是要面對。看看美國，疫苗是重要轉折點！美國疫苗接種覆蓋率過半（已接種第一劑者占總人口近55%，完成兩劑施打者為47.5%），這個數字還持續上升，目前多數地區已經全面解封， 飯店、餐廳紛紛恢復營業並快速增聘人力的景況來看， 經濟復甦似乎也看到亮點，但美國 6月底公布最新的失業率數字為5.9%，失業率仍遠高於去年2月 份疫情在美暴發前的3.5%， 失業率數字仍無法回復到疫情前的水準。

美國失業率居高不下，美商會認為主要是民眾對疫情的擔憂， 以及勞工失業金給太大方造成的，但其實很多中小型企業因疫情倒閉， 也減少許多工作機會。

在台灣，中小企業有150萬家，其中微型、 小型企業就占了7成，這波又急又猛的防疫模式、 所有動作都很急速，一些微小型企業不像大型企業還能撐過去， 很多是適應不來的，就怕倒了，就再也回不來了。除了疫苗這一針打在民眾身上，政府的紓困「救命針」也要快速打進微型、小型企業身上，除了紓困金或貸款，還有防疫工作支援，畢竟他們涵蓋台灣眾多就業人口，如果來的慢，失業及接下來衍生的家庭與社會問題恐怕處理更棘手、更耗費國家及社會成本。政府紓困對象要對、要快、要到位，才能兼顧「保命」及「顧生計」。