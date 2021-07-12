新冠疫苗生磁力？接種者宣稱手臂能吸鐵鎚、刀叉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）網路紛傳施打新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，手臂竟會出現「磁吸力」，難道疫苗能讓人體激出如萬磁王的能力！？對此說法，專家嗤之以鼻，認為就算有類似情況，也不過是摩擦力作祟。

隨著台灣疫苗接種率升高，陸續有網友分享，家人疫苗後，手臂疑似出現磁力，可吸附刀叉。包括施打莫德納（Moderna）的汐止高齡婦人、未透露接種廠牌的南投幼教老師等，都通報了類似情況。

事實上，此一現象不只台灣才有。根據中國報北馬人，馬來西亞有一名69歲婦人，施打中國科興疫苗後，手臂磁力驚人？為了取信大眾，還以影片當場試驗，連老虎鉗、鐵鎚、隔著塑膠盒的鐵釘，都能吸附在手臂上，令人嘖嘖稱奇。

指揮中心指揮官陳時中昨（11）日被媒體詢及此事時，打趣道「不然找人來吸吸看」。對此匪夷所思的磁吸謠言，外媒已多次打臉。

美聯社報導，有影片宣稱，mRNA疫苗添加了磁力原料，才能「流貫全身」。美國疾病管制中心（CDC）嚴正駁斥此說法，指COVID-19疫苗不含磁力原料，不會誘發磁力或創造磁場。況且，每劑不到1毫升，就算含有金屬，也不足以產生能吸住金屬的磁力。此外，美國目前核可的輝瑞、莫德納與嬌生疫苗，都已經過三階段人體臨床試驗，不可能在試驗期間毫無跡象，現在才出現這種情況。

許多影片已證實是「玩笑一場」，甚至刻意加上「磁力挑戰」（magnet challenge）標籤。

波士頓大學公衛學院感染學家Christopher Gill表示，原因可能與室內溼度有關。富比世報導則稱，與其說是磁力，倒不如說有些人的皮膚本身就有吸附物體的能力，金屬、木材、玻璃、陶瓷材質等都有，這已非單純的磁力可解釋。另，物體相吸也可能只是一種摩擦力的表現。