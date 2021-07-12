臺灣水稻產業新生力軍 「台農85號」具芋頭香味又抗褐飛蝨

水稻新品種「台農85號」(左圖)株高較原親本矮，與原親本台農71號(右圖)一樣具早熟特性。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供) 水稻新品種「台農85號」(左圖)株高較原親本矮，與原親本台農71號(右圖)一樣具早熟特性。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）水稻為臺灣最主要的糧食作物，行政院農業委員會農業試驗所從野生稻中找出可抗多種褐飛蝨的基因，透過雜交方式導入優良栽培品種，成功育出具早熟性、芋頭香味米質特性的新品種「台農85號」。該所表示，新品種可有效預防褐飛蝨的危害。

農試所表示，臺灣的水稻全年栽培面積達26萬公頃，卻受褐飛蝨害蟲的危害。臺灣的褐飛蝨族群大都由境外隨氣流遷入，這些外來的褐飛蝨族群多樣化且不容易預測，也不容易發現與防治，危害嚴重時，常造成所謂的「蝨燒」，一直是稻農的夢魘。

農試所歷經20多年的試驗，從印度野生稻種原，發現可以抗多種褐飛蝨族群的抗性基因，透過雜交方式並運用分子標誌精準選拔技術，將抗性基因導入到親本「台農71號」品種，成功育成水稻新品系。經過嚴謹的試驗證實，新品系對台灣不同地區的褐飛蝨族群具有穩定抗性，是水稻克服褐飛蝨育種上的重要里程碑。新品種經全體審查委員一致同意正式命名為水稻「台農85號」，並期待新品種成為水稻產業的新生力軍。

農試所李長沛博士說明，防治褐飛蝨需常常注意田間的蟲群密度，一時不注意可能就會發生大量危害，造成平均約30%的產量損失，讓農民幾個月的辛勞付之一炬。「台農85號」可有效抵抗褐飛蝨侵襲，同時也有早熟、植株矮、食味佳、具芋頭香味的米質等特性，適合國內農友種植，尤其是褐飛蝨較易發生的第二期作。

農試所指出，「台農85號」相當具有種植潛力。目前新品種的推廣預定從中部地區逐漸擴展至全國，歡迎有興趣的農友透過農會或產銷班來函索取稻種進行試種。

▲水稻抗褐飛蝨新品種「台農85號」，透過視訊會議， 在多位學者專家的見證下，終於誕生。(照片來源：行政院農業委員會農業試驗所提供)

▲水稻褐飛蝨喜歡棲息在稻株的基部不容易被發現。(照片來源：行政院農業委員會農業試驗所提供)