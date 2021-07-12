越南本土病例連4天創新高　台資企業1員工確診引恐慌•數百員工奪門而逃

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 越南昨(11日) 新增1945例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，連續4天寫下新高紀錄。最大城市同時也是重災區的胡志明市, 確診數達1397例。

越南COVID-19本土疫情肆虐，平陽省台資企業安普新公司的員工聽聞一名同事確診後，數百員工周六( 10日) 下午一度嚇得推開工廠鐵門逃走。媒體報導，安普新生產運作基本上已恢復穩定。

中央社綜合24小時線上新聞報（TV24h）、越南快訊（VnExpress）報導，台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited）一名員工確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，地方主管機關下令工廠關閉，以便篩檢所有員工。

在聽到工廠出現確診病例的消息後，安普新數百名員工驚恐地拔腿往外衝，並且直接推開公司鐵門逃走。

地方主管機關已經要求工人回到工廠做篩檢，但沒說到底有多少人趁亂逃走。

越南媒體指出，安普新是一家耳機製造商，共有5900名員工，生產運作基本上已恢復穩定。

平陽省（Binh Duong）是越南工業重鎮，省內有數十個工業園區，共有120萬名勞工。

越南4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，平陽省迄今已有上千人染疫，有些公司因出現確診病例而停工，省內多個區域遭到封鎖或實施社交距離措施。

此外根據越南衛生部通報，越南11日新增1945例COVID-19本土病例。其中，於9日起實施社交距離措施的胡志明市確診人數居高不下，11日又有1397人染疫，同樣刷新紀錄。

越南4月下旬爆發的最新一波疫情，與高傳染力的變種病毒有關，迄今兩個多月時間，全國染疫人數已突破2萬6000人，經濟樞紐胡志明市已有超過1萬3000人確診，約占總確診數的一半。