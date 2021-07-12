【快訊】台灣鴻海、台積電捐疫苗定案•各贈500萬劑BNT疫苗 合計1000萬劑

更新時間: 2021-07-12 09:19

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台積電與鴻海今天(12日) 正式公告宣布，分別捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用。

台積電表示，包含疫苗採購、必要的冷鏈物流及處理服務與保險等，捐贈金額不超過等值約1.75億美元，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

鴻海指出，這次疫苗捐贈案是由鴻海與永齡基金會共同辦理，鴻海捐贈金額不超過約1.05億美元，永齡基金會不超過約7000萬美元。

台積電與鴻海一致表示，這次捐贈因屬重大天然災害所為急難救助的公益性質捐贈，將提公司董事會追認。

鴻海及永齡基金會是於5月23日向有關當局提出BNT 疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署；台積電則是6月10日提出申請，行政院於6月18日宣布正式授權台積電與鴻海及永齡基金會。

郭台銘今天在臉書PO文指出, 從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天（7/12) 剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，儘可能努力在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。

對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受。很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署。

但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量。 但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。 在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。 另外，自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

上海復星醫藥昨(11日) 晚以上市公司公告名義宣布，子公司復星實業9日與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥等四方簽訂「銷售協議」，向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞/BNT的COVID-19疫苗來台接種。

對此，鴻海與台積電晚間的回應仍維持上午聲明內容：「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。

中央社報導, 復星醫藥11日晚在上海證券交易所及公司官網，以上市公司訊息公告的形式，以公司董事會名義作出這項重大宣布。

在這項公告之前，臉書曾流傳一則聲稱是新華社的報導及截圖，指台積電、鴻海已與復星完成採購合約的簽訂。但經中央社及部分媒體查證，證實新華社並未發布這項報導，也讓這則出處不明的報導及截圖，受到揣測。

鑑於上述聲稱是新華社的報導，被國內部分媒體引用引發關注，台積電、鴻海及永齡基金會上午均陸續出面說明，重申既定立場。而指揮中心指揮官、衛福部長陳時中也強調，一切程序進行中，靜待有好結果，太多揣測無助簽約。

據了解，除這項採購合約外，供貨後包括物流、冷鏈、轉移、捐贈等環節，也需要簽訂相關合約。同時，這批疫苗將由台積電、鴻海方面重新製作標籤，不會出現中國為這批疫苗命名的「復必泰」稱呼。

不過，復星醫藥一如外界預期，在公告中強調這批疫苗將被買方捐贈予「台灣地區疾病管制機構」用於當地接種。同時還提到，公司於2020年3月獲得德國BioNTech（BNT）授權，在「中國及港澳台地區獨家開發、商業化」這款疫苗。