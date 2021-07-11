解喵星人腎臟病之苦 日專家研發治療：可活30歲

日本東京大學教授宮崎徹找到貓咪罹患腎臟病的原因，並宣稱過治療最高可活到30歲。（圖／Pexels) 日本東京大學教授宮崎徹找到貓咪罹患腎臟病的原因，並宣稱過治療最高可活到30歲。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）貓咪福音！日本東京大學教授宮崎徹解開貓咪罹患腎臟病謎團，並找到治療方法，喵咪最長可活30歲！然藥物問世仍待克服資金等困難。

中央社引述日本時事通信社報導，日本東京大學大學院醫學系研究科疾患生命工學中心教授宮崎徹，已解開貓咪年老罹患腎臟病的原因，並研發出治療方式。

宮崎從1995年在瑞士巴塞爾免疫學研究所（Basel Institute for Immunology）進行研究時，發現人類血液中含有一種高濃度蛋白質，並命名為AIM（Apoptosis Inhibitor of Macrophage）。之後他無意間發現，只有貓雖然有AIM，卻沒有像其他動物一樣的機能。

在一次與獸醫的交談中，他得知「幾乎所有的貓上了年紀都有腎臟病」，他意識到兩者或有關聯，因而展開研究。

關於AIM如何治療腎臟病，宮崎解釋，腎臟可以過濾血液中的代謝物，然後以尿液排出體外，很多腎臟病是廢物堵塞在排尿通道一開始的部分，然後慢慢造成腎臟病變。

「只要AIM能確實發揮機能，每次在發生堵塞時就能解決堵塞問題，」宮崎表示。

宮崎說，目前已確認將AIM注入貓體內能阻止腎臟病持續進展。根據獸醫師所言，這種治療方式最多可以讓貓的生命延長一倍，最長大約可以活到30歲。並且不再受腎臟病之苦。

宮崎指出，AIM須花費大量勞力與成本才能製造，目前雖有公司願意贊助，但光從做出臨床試驗藥物，到為獲日本政府批准為合法藥物的臨床試驗有了頭緒的階段，就已經花了不少年，新冠疫情更造成計畫中斷。

宮崎表示，為了克服資金困難，重啟計畫，為此他寫了一本「貓能活到30歲那天」的書，要將計畫在日本與海外持續推廣。