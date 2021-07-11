7月酷夏 氣象局：下週全台如「大蒸籠」

（台灣英文文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局粉專預告，下週全台天氣如「大蒸籠」，將比上週更加悶熱、潮濕，也更容易有午後雷陣雨，民眾出門需小心中暑、攜帶雨具。

氣象局在臉書粉專指出，現已是典型夏季，氣溫有時極度悶熱。室內活動或外出，請務必嚴防中暑、熱傷害。另外，午後雷陣雨可能會瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風。外出請務必攜帶雨具、留心天氣變化。

根據氣象局數據，下週一到五，北部氣溫26度到35度，中部氣溫25度到34度，南部氣溫25度到35度，東部25氣溫度到33度。

關於下週天氣預測，氣象局表示，週一至二 （12日到13日），因太平洋高壓逐漸北抬，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。西半部、東北部、東部山區將有可能發生局部短暫午後雷陣雨。

氣象局指出，到了週三，台灣位處高壓勢力西南側，風場為東南風，降雨區域擴大，東半部及恆春半島，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。週四之後，海陸風環流及水氣增加影響，南部地區清晨到上午亦有局部短暫陣雨。

以區域來看，東半部的天氣，因為位處迎風面、時有海面的對流移入，因此不只有午後雷陣雨，且其他時間也會有短暫陣雨。且東半部降雨區域會逐日擴大，週二之前，主要是東南部、恆春半島降雨，而週三後，整個東半部的降雨機率，都會提高。

至於西半部的天氣，氣象局表示，多數時間都能看見陽光露臉，而中午過後，將有午後雷陣雨。需注意，因高壓勢力減弱，午後雷陣雨的機率將更高，雨勢、降雨區域會比上週更增加。