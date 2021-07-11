Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

7月酷夏 氣象局：下週全台如「大蒸籠」

下週一到五，北部氣溫26度到35度，中部氣溫25度到34度，南部氣溫25度到35度，東部25氣溫度到33度。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/11 20:32
中央氣象局11日表示，下週台灣天氣炎熱，如同「大蒸籠」，民眾須提防高溫炎熱，注意防曬。

中央氣象局11日表示，下週台灣天氣炎熱，如同「大蒸籠」，民眾須提防高溫炎熱，注意防曬。 (來源 中央社)

（台灣英文文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局粉專預告，下週全台天氣如「大蒸籠」，將比上週更加悶熱、潮濕，也更容易有午後雷陣雨，民眾出門需小心中暑、攜帶雨具。

氣象局在臉書粉專指出，現已是典型夏季，氣溫有時極度悶熱。室內活動或外出，請務必嚴防中暑、熱傷害。另外，午後雷陣雨可能會瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風。外出請務必攜帶雨具、留心天氣變化。

根據氣象局數據，下週一到五，北部氣溫26度到35度，中部氣溫25度到34度，南部氣溫25度到35度，東部25氣溫度到33度。

7月酷夏 氣象局：下週全台如「大蒸籠」

關於下週天氣預測，氣象局表示，週一至二 （12日到13日），因太平洋高壓逐漸北抬，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。西半部、東北部、東部山區將有可能發生局部短暫午後雷陣雨。

氣象局指出，到了週三，台灣位處高壓勢力西南側，風場為東南風，降雨區域擴大，東半部及恆春半島，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。週四之後，海陸風環流及水氣增加影響，南部地區清晨到上午亦有局部短暫陣雨。

以區域來看，東半部的天氣，因為位處迎風面、時有海面的對流移入，因此不只有午後雷陣雨，且其他時間也會有短暫陣雨。且東半部降雨區域會逐日擴大，週二之前，主要是東南部、恆春半島降雨，而週三後，整個東半部的降雨機率，都會提高。

至於西半部的天氣，氣象局表示，多數時間都能看見陽光露臉，而中午過後，將有午後雷陣雨。需注意，因高壓勢力減弱，午後雷陣雨的機率將更高，雨勢、降雨區域會比上週更增加。
天氣預報

相關新聞

台灣中南部高溫上看38度 專家稱本週甘霖將至
台灣中南部高溫上看38度 專家稱本週甘霖將至
2021/05/24 11:40
週末全台「炎如盛夏」紫外線過量 午後大台北雷陣雨
週末全台「炎如盛夏」紫外線過量 午後大台北雷陣雨
2021/05/15 09:58
五一假期全台灣晴到多雲 僅宜花東及山區有零星降雨
五一假期全台灣晴到多雲 僅宜花東及山區有零星降雨
2021/05/01 09:44
【周末天氣】周末全台晴朗僅花東短暫雨　注意早晚溫差
【周末天氣】周末全台晴朗僅花東短暫雨　注意早晚溫差
2021/03/27 10:37
東北季風持續在台灣發威　出門需添加衣物、帶傘
東北季風持續在台灣發威　出門需添加衣物、帶傘
2020/11/30 10:27

更新時間 : 2021-07-11 20:50 GMT+08:00

最受歡迎

【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬
【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知
AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
（更新細則）三級警戒延至7/26 7/13起餐飲場所、戶外景區、國內旅遊有條件鬆綁
（更新細則）三級警戒延至7/26 7/13起餐飲場所、戶外景區、國內旅遊有條件鬆綁
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准