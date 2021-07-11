【蟲蟲危機】百萬飛蟻空襲倫敦 歐洲杯決賽「挫在等」

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導) 延期一年的2020歐洲杯（Euro 2020）終於要在台灣時間12日凌晨在英國迎來冠軍爭霸賽。然而英國正值飛蟻出沒季節，數百萬的不速之客恐將光臨決賽，掀起另類高潮。

衛報報導，英國氣象局9日在推特上表示，在倫敦以及東南部上空偵測到數百萬隻飛蟻。雷達圖顯示，一些籠罩在首都與其週邊地區的大型移動陰影，「許多實際上是昆蟲」。

英國氣象局9日偵測到大批飛蟻籠罩倫敦及其周邊地區。（圖／翻攝自英國氣象局推特）

英國每年6到9月有大量飛蟻出沒，因氣候適宜故飛蟻成群離巢進行交配飛行，被稱為「婚飛」，當地俗稱「飛蟻日」。一旦這群不速之客湧入溫布利球場，將對即將在歐洲杯決賽爭奪金盃的英國、義大利的球員以及觀戰球迷造成困擾。

格洛斯特郡大學科學傳播學教授、皇家昆蟲學會研究員哈特（Adam hart）告訴天空新聞台（sky news)，9號偵測到的飛蟻群只是該物種交配季節的開始。

「如果週日條件適合，在溫布利和全國各地的襯衫上可能將超過三隻獅子，」哈特說道。

倘若此事成真，這將不是昆蟲第一次在大型體育賽事中與運動員一同亮相。實際上，6、7月舉行的溫網賽事中，飛蟻光顧已是常態。在2014年世界杯上，哥倫比亞隊的球星羅德里奎茲（James Rodriguez）在踢罰球時，一隻巨大昆蟲就落坐在他手臂上。