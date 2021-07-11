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迎接微解封 台南大員皇冠假日酒店推快閃雙人房2,988元起

By 台灣英文新聞
2021/07/11 17:58
迎接微解封 台南大員皇冠假日酒店推快閃雙人房2,988元起
迎接微解封 台南大員皇冠假日酒店推快閃雙人房2,988元起

疫情警戒無止盡的延長，大家心裡悶得慌、身體更是想出門走走呼吸新鮮空氣，何時可以微解封是全國人民最期待的事。台南大員皇冠假日酒店超前部屬，推出7/14快閃優惠住房搶訂，限定當日上午10點開放訂房，下午5點截止，雙人房2,988元起，不含早餐，限指定入住日為2021年7月15日至2021年8月15日，限週日至週五，週六不適用，每日限量提供10間，每人限訂2間房。

IHG會員再享92折優惠與優悅會積分，須另加5%營業稅與10%服務費。快閃優惠殺很大，希望早日可以宣布微解封的開放，也能讓大家稍稍出門散心解悶。台南大員皇冠假日酒店自防疫警戒啟動以來，訴求全方位的安全守護，就是要消費者安全無懼，讓旅客安心蒞臨。訂房專線:06-3911858。

完善防疫措施：

  • 全程佩戴口罩：未佩戴且勸導不聽者，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰
  • 入內測量額溫：體溫超過37.5度，謝絕進入本酒店
  • 實施手部消毒：進入酒店前以75%酒精消毒
  • 1922實聯制：落實簡訊實聯制登記
  • 定期環境消毒：全館公共區域、電梯，每日進行多次消毒
  • 客房清潔消毒：房務清潔消毒不馬虎，提供酒精棉片供房客使用
  • 獨立空調陽台：打造清新好空氣的客房空間
  • 個人套餐早餐：早餐 4選1(美式、中式、日式、蔬食)，外帶回房安心饗用

美食線上點餐：五星美食外帶外送線上預訂省事又方便

西式餐點 https://forms.gle/BRtLPEh6psvwWqwt9

粵式餐點https://forms.gle/RYENojVXnfDnoVD18

麵包蛋糕https://forms.gle/UutCxmGRBaG7Cn3d8

更新時間 : 2021-07-11 19:19 GMT+08:00

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