10月發布港府施政報告 林鄭月娥：所做工作未考慮連任問題

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）香港行政長官林鄭月娥今（11）日在電台節目中表示，10月6日將發表本屆政府最後一份施政報告，不為滿足訴求，旨在勾勒香港未來，其中「土地開發」為重要一環。她強調，報告為「對自己和香港社會的一個交代」。

香港經濟日報報導，林鄭月娥在電台節目預告，該份任內最後的施政報告，將涵蓋一些總結，以及對香港未來如何利用傳統優勢、內地「十四五」規劃、粵港澳大灣區規劃及一帶一路的勾劃。內容或許給人感覺「如剛上任特首的施政報告」。她也指出，土地開發是相當重要的一環。這份報告內容，也是她對自己和香港社會的一個交代。

林鄭月娥表示，以往發表施政報告前，政黨會像給予「菜單」讓政府再剔選，但本次報告不以滿足對方為導向，她已做好被指為「假大空（假話、大話、空話）」、「紙上談兵」的心理準備。

被問及該報告是否相當於表述下屆的施政內容，林鄭月娥則強調，對於所做的工作被指為自己「加分」、「收買人心」、為連任增加成數等，她完全沒有這些考慮。至於是否想過競選連任特首，林鄭月娥直言「唔可以話畀你聽（不能告訴你）」。

思考香港報導，林鄭月娥提及，雖然在任內面對前所未有的挑戰，施政成效不算差。至於自己有沒有「走數（違背承諾）」，她指出，在4份施政報告共推出900多項政策措施，當中僅數項無法完成。

被問家人如何看待其出任特首遭致批評，林鄭月娥則表示，當談及家人她就會「眼濕濕」，家人為她犧牲很大，彼此「心照」，兒子及丈夫不會要求她公開致謝。