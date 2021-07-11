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台灣7/11新增28例本土確診 4例死亡

3例境外移入

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/11 14:08
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／翻攝自Youtube）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／翻攝自Youtube）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。



指揮中心表示，今日新增之28例本土病例（其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為15例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月10日。

關於個案分布地點，以新北市12例為最多，其次為臺北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及臺中市各1例；其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日。

台灣7/11新增28例本土確診 4例死亡

（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月9日累計公布13,986位確診個案中，已有11,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

至於今日新增3例境外移入，指揮中心說明，案15342為本國籍30多歲男性，7月8日自沙烏地阿拉伯返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，並入住防疫旅館，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15351為菲律賓籍30多歲船員，5月17日自菲律賓來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，檢疫期滿前採檢結果為陰性即登船出海工作，7月10日返臺並採檢，於今日確診；個案出海工作及在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15353為本國籍40多歲男性，7月10日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案7月11日出現發燒症狀，已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,249例新冠肺炎確診，分別為1,202例境外移入，13,994例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計732例本土死亡病例以及另8例為境外移入。
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更新時間 : 2021-07-11 14:39 GMT+08:00

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