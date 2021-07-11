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寵物生食含超級細菌！葡萄牙研究示警全球公衛危機正在成形

面對超級細菌，抗生素莫可奈何

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/11 10:46
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）喜愛給狗兒吃生食的飼主，或許得三思了。一項研究發現，在多種生食產品中，竟發現了難纏的「超級細菌」（superbugs），研究人員憂心，餵寵物生食，恐意外釀成一場「國際公衛危機」。

腸球菌（Enterococci）寄生於動物與人類腸道，具有強力抗藥性，若感染其他部位，恐造成危害。衛報報導，為了研究腸球菌，葡萄牙波多大學（University of Porto）檢驗了25個品牌的55個狗食樣本，其中14個為生食。

結果發現，所有生食樣本都含有此類菌屬，其中有的細菌甚至連強效抗生素采福適（linezolid）都束手無策。透過基因定序比對，發現狗食裡的抗藥性細菌，部分也曾在英國、德國與荷蘭醫院患者身上驗出。

研究人員警告，此類超級細菌可能會透過親密人狗接觸與產品商業化，而在全球形成傳播鏈。衛生單位應提高警覺，加強監管生食原料與製造過程的衛生標準。飼主也應在餵養毛孩、處理其排泄物後，勤加洗手，避免細菌上身。

在另一項葡萄牙科學家針對抗藥基因MCR-1所做的研究中，80個家戶裡，126名人類健康狀況良好，但102件寵物樣本中，卻檢出了皮膚或尿道感染情況。4人、8狗身上驗出了MCR-1，更有2戶人狗皆驗出此一基因。研究人員指，此一基因恐是從寵物傳至飼主，而這種基因，連最後一線抗生素克痢黴素（colistin）都沒轍。

由於人類、農場動物濫用抗生素，導致抗藥性問題益發嚴重，超級細菌已成世界衛生組織（WHO）認定的公衛威脅之一，每年70萬人因此喪命。聯合國警告，若不採取行動，到了2050年，此數字恐增至1千萬人。
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