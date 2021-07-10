台灣太魯閣號花蓮出軌事故滿百日•49名罹難者平均年齡僅27.3歲　衛福部: 善款發放逾9億元

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵太魯閣號出軌事故至今(10日) 屆滿100天，善款發放受關注。據衛福部統計，截至6月21日，新台幣11.1億餘元善款已發出逾8成、約9.3億元，225名傷亡者家屬及乘客收到民眾愛心。

另一方面，4月2日台鐵太魯閣號事故重傷者賴立軒，經過1個多月的治療、復健，康復回到職場，他感念搜救人員的幫助，近日也低調捐贈救災用面罩給花蓮縣消防局表達感謝。

載有近500名乘客的台鐵408次太魯閣號列車4月2日發生出軌事故，導致49死、超過200人傷，衛生福利部成立太魯閣號事故捐款專戶，自4月3日至15日共募得超過35萬筆善款，款項超過11億元。

衛福部4月間成立專家小組管理善款並擬定用途，考量事故罹難者平均年齡僅27.3歲，決議針對每名罹難者給予家屬1800萬元扶助金，傷者則依輕重程度不同，給予20萬至1200萬元扶助金，其他乘客每人5萬元心理撫慰金。

根據衛福部最新公布的捐款執行進度，各界捐贈約11億1797萬元中，扣除捐款人申請退款的46萬餘元，仍有11億1751萬餘元捐款收入，截至6月21日共發放9.3億元，執行率超過8成。

據統計，49名罹難者已有44名家屬領到扶助金，仍有5人的家屬尚未發放；329名傷者已有169人領到扶助金，仍有160人尚未領到，以輕度、門診傷者居多；其他乘客心理撫慰金方面，66人當中已有12人領到款項。

罹難者子女、重度以上傷者子女以及在學重度以上傷者教育資助，共有4人符合資格，已匡列2335萬元，將以信託方式資助至大學畢業。截至6月底，捐款專戶尚有結餘1億8551萬餘元。

衛福部社工司副司長蘇昭如10日表示，4月底捐款管理及監督委員會邀集5名罹難者家屬、傷患與會後，正式拍板善款使用原則，5月初就發出第一筆善款，後續也根據收到的領據陸續發放款項。

中央社引述蘇昭如說，由於住院傷患都有完整掌握名單，因此善款發放速度也比較快，但輕症、門診患者大多是自行就醫，台鐵局還在陸續搜集名單，人數也會持續增加。

至於有民眾申請退還善款，蘇昭如則表示，事件發生之初，曾有媒體報導質疑善款用途不當，也有民眾認為善款使用方向和想像中不同，因此有少數民眾申請退款，但相較整體善款，退款的比例並不多。

蘇昭如強調，未來會持續聯繫傷者，盼盡快將善款發出，也會在每次會議後，定時更新善款發放狀況。

交通部7月10日指出，截至目前已有近半數罹難者家屬同意補（賠）償方案，至於傷者補（賠）償方案說明會，也沒有因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響停下腳步，已由台鐵局於7月6日以線上說明會方式，邀請傷者及家屬共同參與，有關罹難者家屬、傷者關懷慰問，後續也會由台鐵派關懷員持續關懷慰問，瞭解傷者及家屬需求。

交通部說，事故發生後已責成台鐵局完成7大項具體改善措施，包含台鐵局長每天召開營運安全技術會報，檢討前一日發生事故、事件，並研析發生原因及因應對策，同時透過線上會議讓各基層現場人員參與討論；成立北中南東地區協調中心，整合區內運、工、機、電各單位，強化橫向聯繫，縮短決策時間。

太魯閣號事故傷者賴立軒康復

捐救災面罩感謝搜救人員

今年4月2日台鐵太魯閣號事故意外，買站票返鄉的賴立軒受困在嚴重變形的7、8節車廂間，當場重傷昏迷，經過1個多月的治療恢復健康，他低調捐贈救災用面罩給花蓮縣消防局表達感謝。

台鐵太魯閣號4月2日上午9時許在秀林鄉清水隧道前撞上滑落鐵軌的工程車，造成49人死亡、逾200人輕重傷。花蓮縣消防局分隊長葛偉治說，撞擊力道強烈，多個車廂變形嚴重。

葛偉治說，特種搜救隊在變形嚴重的第7、8節車廂附近，發現賴立軒受困在車體碎片及行李箱下，因頭部重創昏迷，奄奄一息，經搶救送醫治療，經過1個多月的治療、復健，終於康復，返回職場。

賴立軒在桃園市擔任工程師，老家在花蓮縣吉安鄉，他從新聞報導中看到當時救援困難，搜救人員在漆黑的隧道內搶救，康復後就主動聯繫花蓮縣消防局，詢問搜救人員物資有無欠缺，他想捐贈表達感謝之意。

經過雙方討論，決定以大型災難所需工具，捐出110組價值新台幣50萬元的「救災安全防護面罩」，這批善心物資近日送達，賴立軒很低調，沒有舉行捐贈儀式。

中央社6月26日引述葛偉治說，救災安全防護面罩可以在低微量有害物質的環境下使用，以太魯閣號事故為例，隧道內有粉塵及撞擊後產生的有毒氣體，比原本的裝備更輕量、好操作，非常實用，對未來搶救工作有很大幫助。

花蓮縣消防局表示，將配撥50組救災安全防護面罩給搜救大隊每人一副，剩下的60組均分給縣內三大隊。局長林文瑞表示，賴立軒的康復出院對於消防工作是一大鼓舞，很感謝他捐贈安全防護面罩，消防局人員會有效運用，持續守護花蓮民眾的生命財產安全。

4月2日台鐵太魯閣號事故重傷者賴立軒，經過1個多月的治療、復健，康復回到職場，他感念搜救人員的幫助，近日低調捐贈救災用面罩給花蓮縣消防局表達感謝。 （花蓮縣消防局提供） 中央社110年6月26日檔案照片