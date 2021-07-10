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台灣桃園龜山Garmin公司確診個案疫調　鄭文燦與台北市互槓

桃園市長鄭文燦昨(9日) 說龜山Garmin確診案源頭案14860的家人, 北市沒有匡列到，遭北市府反駁6月28日就已匡列。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/10 20:15
上圖為台北市政府7月10日發布之Garmin確診個案關係圖

上圖為台北市政府7月10日發布之Garmin確診個案關係圖

台灣桃園龜山Garmin公司確診個案疫調　鄭文燦與台北市互槓(上圖為桃園市政府7月9日公布的龜山Garmin個案關係圖/鄭文燦臉書)

桃園市長　鄭文燦 台北市副市長　黃珊珊

7月9日說法:

▲Garmin確診個案15245的源頭，

是北市6月30日確診的案14860。

▲北市沒有匡列到確診者案14860的先生，

先生繼續到新竹工作，於7月4日確診。

7月10日回應:

▲案14860是在6月28日確診，

▲她的先生、也就是後來的案15108

是在6/28被列居家隔離、7月2日採檢後確診。

▲案15108採檢後確診，北市就開始針對他疫調，

找到其兄弟、案15170，將其匡列。

案15207，6月24日身體不適、25日已經沒到新竹

工地上班，所以沒被案15108疫調匡列很正常。

▲▲案14860，6月28日就確診，北市立刻疫調，

「桃園一直說6月30日，不知道他們資料哪來的」。

7月10日再回應:

根據疾管署的法定傳染病系統，

「他 (案15108) 是在6月29日發布居家隔離」，

所以是有發布居隔，但差了一天，

且6月28日有在新竹工作，

「這是由新竹縣疫調出來，也跟桃園合作確認，

28日有工作」。

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 桃園市長鄭文燦昨(9日) 說龜山Garmin確診案源頭案14860的家人, 北市沒有匡列到，遭北市府反駁6月28日就已匡列。

鄭文燦今天再度回應說，疾管署系統寫6月29日才居隔，前一天(6/28) 案14860的先生還在新竹工作。

中央社引述鄭文燦說，雖然雙北在疫情初期因為確診個案較多，沒辦法進行疫調，但現在個案已經較少，疫調一定要合作。

居住在新北市一名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案（案15245, 女性），在智慧穿戴式商品品牌Garmin公司（台灣國際航電）位於桃園市龜山區華亞科技園區工廠上班。

鄭文燦昨表示，這名Garmin個案的源頭是台北市一名6月30日確診的個案（案14860）案14860確診後先生卻沒有被匡列、繼續到新竹工作，於7月4日確診。

台北市副市長黃珊珊今天(10日) 在北市府疫情記者會上反駁，案14860是在6月28日確診，她的先生、也就是後來的案15108是在6月28日被列居家隔離、7月2日採檢後確診。

鄭文燦今天稍晚在桃市府疫情說明記者會上再次回應，台北市說案15108是在6月28日被列居家隔離，但桃園查了疾病管制署的法定傳染病系統，「他是在6月29日發布居家隔離」，所以是有發布居隔，但差了一天，且6月28日有在新竹工作，「這是由新竹縣疫調出來，也跟桃園合作確認，28日有工作」。

鄭文燦說，這是時間差造成的，防疫過程要多合作，要多信任，即時疫調、即時匡列、即時隔離，如果隔離時間有落差，就會造成這樣的情況，「出發點還是大家要多多合作」。

黃珊珊10日在記者會上還說， 案14860在6月28日就確診，北市立刻疫調，「桃園一直說6月30日，不知道他們資料哪來的」。

黃珊珊說，案14860的先生、也就是後來的案15108 ，同樣是28日就被列居家隔離。7月2日，案15108採檢後確診，北市就開始針對他疫調，找到其兄弟、案15170，將其匡列。

黃珊珊表示，在桃園工作的個15207，6月24日身體不適、25日已經沒到新竹工地上班，所以沒被案15108疫調匡列。

黃珊珊說，桃園相關衛生單位應該清楚案15207沒有到工地工作，所以沒匡列到此人很正常。
龜山
Garmin
華亞科技園區
台北市
桃園
新竹

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