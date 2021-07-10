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(北市7.10記者會直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北捷運有人員確診，北捷表示，為南京三民站清潔人員，本安排8日打疫苗，但該員自行就醫後確診被收置、尚未施打。相關人員已被匡列、檢測陰性，北捷營運正常。

指揮中心發言人莊人祥今天(10日) 證實，北捷一名外包清潔人員染疫，個案家中目前有6名家人也確診，其中有幾人都是孫子輩，相關疫調還在進行中，釐清感染源及感染途徑。

有媒體報導指出，北捷1名外包清潔人員感染武漢肺炎，平常主要負責清潔北捷的電扶梯扶手和閘門。

除了北捷，桃園機場華航貨運站辦公室近日也爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，截至昨天累計2名人員確診，預計3天內將擴大採檢1042人。

指揮中心指揮官陳時中今天指出，最早確診的華儲專案指標個案共有3名同住家人確診，為一起家庭群聚事件，後來經過華儲專案擴大職場接觸者採檢，又找出一名確診者，該確診者有一名同住家人今天也確診，但整體華儲疫情看來還算穩定。

此外，今天三立電視台也證實2名員工確診武漢肺炎，為落實防疫，大樓昨天晚間已開始消毒，正安排同樓層員工篩檢。

陳時中表示，根據目前掌握到的狀況，三立原本就有1人確診，後來又新增1例確診個案；莊人祥則說，目前已派人去做疫調，有消息會報告。

台北捷運公司表示，確診者為南京三民站清潔人員，工作內容為現場清潔消毒作業。原已排定8日施打疫苗，因當日該員自行就醫確診收置，尚未施打。

中央社引述北捷指出， 接獲通知後已完成車站清消，相關人員均已匡列，PCR檢測陰性，北捷營運正常。持續加強落實執行分組值班、分流進出動線與時間、分艙（空間）休息等防疫管制措施。

台灣北捷南京三民站清潔人員染疫•6同住者也確診 三立電視台、桃園機場華航貨運站也傳疫情