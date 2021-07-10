2人陰轉陽爆院內感染•北市萬芳醫院降載　台灣指揮中心強調: 並未封院

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）網傳萬芳醫院爆發疫情封院，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天(10日) 表示，該院因同病房、同病室出現3名確診者，因應相關人員隔離、環境清消，醫療量能才降載，但並未封院。

台北市政府今天下午3點30分疫情記者會上, 也仔細說明萬芳醫院發生院內感染的經過。台北市聯合醫院副總院長璩大成表示, 經採檢110人, 結果有3人呈陽性, 包括病人1人, 陪病者2人。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，部分場所將於13日微解封，但今天網路上卻傳出萬芳醫院封院消息。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午兩點在疫情記者會中表示，萬芳醫院近日曾先後在同一病房、同一病室出現3名確診者，包括病患、看護與陪病者，總共匡列病房內81人列為風險對象，第一輪採檢均陰性。

羅一鈞說，因應3人確診，相關人員需要隔離採檢，醫院啟動降載並讓下週登記住院病患延後，進行人力調配與環境清消，但並沒有封院，呼籲網友不要轉傳不實訊息。

遭指「封院」的台北市萬芳醫院10日則表示，2名疑武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案由於病情未改善、再採檢時由陰性轉為陽性，已一人一室隔離觀察，醫療服務降載。

有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）發文，「目前萬芳醫院封院，病患是只出不進」。

萬芳醫院說，疫情期間，醫院設防疫專責病房，另設緩衝病房收治由專責病房下轉的病人。

萬芳醫院表示，2名疑個案於專責病房接受2次核酸檢測（PCR）陰性解除隔離後，下轉到緩衝病房，但病情未改善，醫師第3、4次採檢時，PCR轉為陽性反應。

萬芳醫院說，已將病人轉到其他病房一人一室隔離觀察，同步全病房清潔消毒，都依中央流行疫情指揮中心制定規範處理，配合醫療服務降載。