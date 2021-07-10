台北大直英迪格酒店　「金面岄光」中秋月餅禮盒

中秋佳節將近，台北大直英迪格酒店推出「金面岄（音同「月」或「月」）光」中秋禮盒，內含蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、滷肉豆沙、翡翠香蘭、XO干貝與鐵觀音等六種口味的廣式月餅（每個重約120公克），每盒售價1,200元，8月6日（五）前預訂享早鳥優惠85折1,020元，8月26日（四）起陸續出貨；訂購30盒以上享單一地址免運優惠，數量有限售完為止，訂購專線：02-3518-7772、訂購網頁。

基於「鄰里文化」的英迪格品牌精神，「金面岄光」廣式月餅中秋禮盒，外觀設計以北市知名登山步道，同時也是熱門拍照景點的「金面山」為發想，結合疏落有致，象徵基隆河蜿蜒水岸的曲線，在皎潔月光的映照下，散發具有獨特美感的意象。

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示：「『鄰里文化』讓世界上沒有兩家相似的英迪格酒店，每家都因為當地特色而顯得獨一無二。月餅口味各有所好，所以在外觀設計上，更希望能呈現與眾不同之處。金面山不僅是許多台北市民的遊憩去處與熱門拍照打卡景點，更是當初台北建城時的石料出產地；透過基隆河的運送，金面山打石場製作的石塊，成為台北建城的基石。這一山一河與台北息息相關，我們以此為設計發想，融入年度最重要的節慶之一，以此呈現台北大直英迪格酒店的特色，與英迪格酒店的品牌價值。」

台北大直英迪格酒店「金面岄光」中秋禮盒，除了以傳統工法製作，呈現廣式月餅烤皮紅潤軟嫩、紋路清晰、皮薄餡多的特色之外，也特別挑選蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、滷肉豆沙、翡翠香蘭、XO干貝與鐵觀音等六種兼具傳統與創意的風味，箇中鹹甜各異的食趣，有請消費者親身體驗。

蓮蓉蛋黃：選用頂級湘蓮細火慢煮的蓮蓉，包覆屏東鴨農特選紅仁鹹蛋黃；前者色澤晶瑩如玉，口感柔滑如絲；後者色澤溫潤，香氣誘人，交織出雋永的不敗滋味。

棗泥核桃：嚴選優質紅黑雙棗以獨家比例去籽研磨後精製的棗泥，口感綿密典雅，畫龍點睛地搭配烘烤入味，口感爽脆香甜的有機核桃，呈現怡然清逸的閒適情懷。

滷肉豆沙：絲滑白鳳豆沙搭配特製滷肉內餡，在口中呈現的不僅是綿密豆沙與香濃滷肉所交織出的鹹甜滋味，更是許多人心中忘不了的經典「台」味。

翡翠香蘭：將蓮蓉結合南洋國度人民每日生活裡不可或缺的香蘭，翡翠般的色澤與綿密滑順的口感，咀嚼時可以感受嘴裡傳來淡淡芋頭與椰子的香氣，滋味輕盈活潑。

XO干貝：細緻順口的白鳳豆沙拌入精心炒製的XO醬，每一口都能嚐到上等干貝、蝦米與小魚乾相互堆疊的豐美滋味；微鹹微辣的鮮香，是教人欲罷不能的海洋滋味。

鐵觀音：細緻的白鳳豆沙融入味濃而醇厚的木柵鐵觀音茶粉，讓綿密口感更多了沉穩芳香與回甘尾韻；這在喉頭繚繞的獨特滋味，愛找「茶」的你絕對不會錯過。