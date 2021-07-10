【海地總統遇刺案】 哥倫比亞傭兵何以成為買兇者最愛？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）海地總統摩依士（Jovenel Moïse）官邸遇刺案，駭人聽聞程度有如電影，多名哥倫比亞籍武裝人士涉嫌重大，也令外界將目光投向此一南美國家，為何退役軍人淪為跨國殺手？

這起外籍傭兵刺殺總統案，至少有17名哥倫比亞退役軍人涉案，目前幕後主使者與動機尚不明朗，倒是可從哥倫比亞的政經層面，一探該國成為「買兇」熱點的原因。

根據路透，哥倫比亞飽受60年內戰所苦，為軍人提供了磨練軍事技能的特殊條件。然而，反恐特種部隊最早可能於40多歲就屆退休年齡，徒有一身殺技，退役後何去何從？這也是為何世界各地總能看到哥國傭兵的身影，如杜拜。

拉丁美洲出身的傭兵，薪酬雖不敵英美籍傭兵，卻可高達服役時薪水的四倍，誘惑不可謂不大。哥國退役官兵由於經驗豐富，在「傭兵職場」尤受歡迎。根據軍方消息來源，在對抗叛亂份子、恐怖份子上經驗老道，或曾赴美國、以色列等地受訓者，是市場上聘僱的優先對象。

目前美國黑水公司（Blackwater）仍為業界最知名的私人軍事任務承包商，但仿效其經營模式的企業也如雨後春筍般冒出，要搶一杯羹。根據美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員Sean McFate，俄國、烏干達、伊拉克、阿富汗與哥倫比亞皆冒出了這類傭兵公司，標榜服務優於黑水，不僅作戰力強大，也不顧忌人權，只要出價高，一切好談。

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