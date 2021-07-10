美軍撤離阿富汗 塔利班軍攻陷北部重鎮

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著美國逐漸從阿富汗撤出大部分的軍隊，塔利班的軍隊也開始行動起來，而阿富汗政府的軍隊則開始顯出頹勢，已有多個重鎮遭到民兵佔領。

阿富汗北部戰事目前看來對政府軍不利，在一次強力攻勢中，塔利班已經橫掃該處，重返之前被美國軍隊趕出的區域。與伊朗接壤的Islam Qala和與土庫曼接壤的Torghundi兩處邊界重鎮，皆已遭塔利班佔領，在一部網路上流傳的影片中，更可以看到塔利班士兵將兩鎮海關建築上的阿富汗國旗拆下。

Islam Qala是阿富汗北部與伊朗重要的貿易樞紐，每個月約替政府賺進2千萬美元的貿易額，而Torghundi也是與土庫曼貿易的重要據點，兩鎮都位於阿富汗北部的赫拉特省（Haret）內。美軍撤離後，塔利班幾乎是未經絲毫抵抗，就攻下了該省內五個區。

事實上，阿富汗政府的狀況並不樂觀。本周稍早，政府軍派駐在北部的1,000名安全部隊成員跨過邊界逃入了塔吉克境內，造成該區域內防務空虛，俄國昨（9）日透露，阿富汗與塔吉克的國境處，已有超過三分之二的領土陷於塔利班之手，一些美國情報人員更擔心，半年內塔利班就會完全控制阿富汗全境。

美國總統拜登也承認，儘管阿富汗政府再三保證他們靠自己的力量就可以控制全國狀況，並擋住塔利班的攻勢，而政府軍也確實有奪回部分據點，不過根據美國的評估，這應該是「不太可能」。

拜登說，他身為美國總統，無法再接受又一代的美國人在無法改變現況的情況下，繼續前往異國作戰。