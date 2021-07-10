台灣7/10新增31例本土確診 6例死亡

（台灣英文新聞 / 綜合報導）指揮中心今（10）日公布國內新增33例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，分別為31例本土及2例境外移入，另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，31例本土病例為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於6月22日至7月9日。以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例。

今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

新增2例境外移入中，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在台期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

截至7月10日，國內累計15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。累計736例COVID-19死亡病例。