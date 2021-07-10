【台灣7/13微解封】「畫紅線」很困難•六都僅台南開放內用　黃偉哲：今將再研商

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全國13日起微解封，6都僅台南市有條件開放餐廳及小吃店內用，台南市民立刻湧入台南市長黃偉哲社群網站臉書留言，內容褒貶不一，黃偉哲表示，將和市府團隊開會再研商。

黃偉哲今天(10日) 指出，目前台南市仍維持中央流行疫情指揮中心對微解封的指引原則，有條件開放餐廳及小吃店內用，但會嚴格稽查業者，讓維持生計和防疫間取得平衡，他也會尊重各方意見，開會研商，作出最好的因應。下午3時市府防疫記者會將進一步說明。

黃偉哲昨下午在台南市武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會表示，13日微解封，台南有些場館開放，餐廳及小吃店部分內用，但「畫紅線」非常困難，中央既已提出指引，台南市政府就嚴格遵循執法，業者若無法自律就要他律，「該罰就罰，該關就關」。

黃偉哲的決定，讓台南市成為6都中唯一有條件開放內用的都市，黃偉哲臉書隨即被灌爆。支持者說，夜市攤商很辛苦沒收入，相信大家會遵守市府防疫規定；反對者則認為台南不是其他縣市的廚房，若是出現疫情，」市長扛得起責任嗎，會下台負責嗎」。

中央社報導, 先前台南已有30個夜市提出防疫計畫書及復業申請，市府市場處初步審查無問題，市府今天表示，大東、武聖、花園等夜市12日起將陸續恢復營業。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌今天(10日) 上午視察台南市東區大東夜市裝設AI智慧防疫系統，用人臉辨識計算場域人流量與是否配戴口罩。陳凱凌表示，夜市負責人也主動為攤商快篩，讓市民和攤商放心。

台南市市場處長陳豪吉說，台南已有30個夜市提出防疫計畫書及復業申請，市場處初步審查無問題，後續將由相關局處進一步審核通過，有條件同意大東、武聖、花園等夜市12日起將陸續恢復營業。

台南市政府規範，台南市夜市業者必須遵守「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引；「三罩一套」是配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，且視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」是禁止試吃、禁止邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送。

另外，夜市進行人流管制，夜市攤商相關人員盤點造冊，落實QR Code實聯制，噴酒精、量體溫，攤商及民眾保持戶外1.5公尺安全社交距離，營業前環境清潔消毒，自主張貼標語、海報或透過廣播宣導防疫措施及配合稽查等。

市場處表示，市府將不定期派員稽查，若攤商或場域不配合，將移請權責機關開罰或停業。