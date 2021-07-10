總統遇刺案疑雲重重 海地促美國、聯合國出兵助維安

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在官邸遇刺身亡，加劇國內動盪，臨時政府9日證實，已促請美國派兵進駐海地，協助該國保護基礎設施。

綜合美聯社與路透報導，海地亟需國際協助穩定國內情勢，臨時總理喬塞德（Claude Joseph）7日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）商談時，便提出美軍支援該國警力，確保港口、機場、能源等重要基礎設施安全無虞的需求，並讓9月總統大選能順利舉行。

美國雖允諾協助，但高層透露，目前並無提供軍事支援的打算。國土安全部與FBI官員將儘速前赴海地，協助調查。海地同時向聯合國提出相同需求，然而所有派軍行動皆須取得安理會同意。

這場暗殺行動震驚國際，隨著調查如火如荼進行，事件背後似牽扯複雜的國際陰謀。據一名負責本案的法官所述，在案發現場，摩依士躺在臥房地上，滿身是血、全身佈滿彈痕。官邸大門被強行突破，各個房間遭到劫掠。至於維安人員為何未能保護總統，尚無法得悉調查細節。

目前調查指向國際傭兵受雇刺殺摩依士，警方已逮捕17名涉案人士，包括闖入台灣大使館的刺客。其中2名嫌犯，是宣稱為刺客翻譯的美國籍海地人士，另有13名哥倫比亞籍人士，疑似受四家公司聘僱參與這場行動，兩組人馬分別從巴拿馬與多明尼加轉赴海地，多名犯嫌皆為2018至2020年在哥國退役的軍人。

尚有8名涉案人士，仍遭警方緝捕當中。

臨時政府於7日宣布全國進入緊急狀態15天，但呼籲商家開門營業。海地街道風聲鶴唳，但局勢不安，已有民眾湧入超市囤購物資。

這場變故使原本就深陷分歧的海地政局再起波瀾。摩依士的政權合法性本就屢遭質疑，卻堅不下台。臨時總理喬塞德雖接管政府，卻不獲其他政治派系認同。

因長期動盪導致大選推遲，海地參議院30個席位中，僅剩1/3在任，其於9日提名議長龍柏（Joseph Lambert ）出任臨時總統，並要求喬塞德將政權交予摩依士生前任命的新總理亨利（Ariel Henry）。喬塞德不願退讓，他表示無意政治鬥爭，但堅持海地總統只能由人民選出。